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地球解方年會即將展開！ 召集人楊振甫：永續下階段挑戰：突破創新，加速行動

聯合新聞網／ 文／劉嫈楓
今年由5% Design Action社會設計平台發起，集結Dentsu電通傳播行銷集團、聯合線上倡議家、雜學校、究方社、DreamVok意集設計共同策動舉辦。 圖／5% design action提供
今年由5% Design Action社會設計平台發起，集結Dentsu電通傳播行銷集團、聯合線上倡議家、雜學校、究方社、DreamVok意集設計共同策動舉辦。 圖／5% design action提供

第三屆「地球解方：永續設計行動年會」自4月21日一連三天，將於松菸文創園區多功能展演廳舉行。由5% Design Action社會設計平台發起，集結Dentsu電通傳播行銷集團、聯合線上倡議家、雜學校、究方社、DreamVok意集設計共同策動舉辦。

自2020年首屆「地球解方：永續設計行動年會」舉辦，總統蔡英文於會上宣布台灣2050年淨零目標政策，揭示台灣永續重要進程。地球解方已是台灣永續指標論壇，歷年更邀集各界產業、機構，透過深度議程、互動媒合，回應永續挑戰。

發起單位5% Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫表示，延續2020年、2021年地球日峰會舉辦精神，在永續目標刻不容緩的此刻，夥伴關係依舊是最重要的核心。「立基在夥伴關係下，地球解方的定位更加清楚。不論政府、企業或是各式組織，未來若想要找尋資源、解方、人才，都能在地球解方年會相遇。」楊振甫說。

近年永續議題加溫，全球乃至台灣已跨越倡議的起步階段，國際都已經列出淨零減碳永續目標，而台灣在2020年宣布2050年淨零政策、國發會公布淨零路徑圖，以及今年年初《氣候變遷因應法》，目標都已清晰。「永續目標已不再是問題，更重要的是，如何突破創新、加速行動。」楊振甫說。

2023年「地球解方：永續設計行動年會」主軸即以「突破創新・加速行動」為主要核心概念。奠基在前兩屆地球解方基礎，此次將聚焦在永續城市、地方創生、食物轉型、永續教育等十二大主軸，如同歷年地球解方一再提及：「解方的找尋，不僅僅在此二天就畫下句點，而是365年不間斷的行動。」

為此，「以此12個生態系為發展，生態系夥伴能夠相互滾動、應援，在永續挑戰瞬息萬變，漸趨複雜的時候，更能透過彼此的交流定焦題目，定錨當下的永續重大議題，持續深化和行動。」楊振甫說。

5% Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫 圖／5% design action提供
5% Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫 圖／5% design action提供

除了三天年會實體展開，數位媒合平台「GO Action!」也同步於四月啟動。楊振甫表示，歷年峰會現場，企業、政府等不同領域夥伴出題，並透過不同專家、夥伴協助解題。「為了加速夥伴的媒合，解決難題，因此在今年同步推出數位平台。「尤其國際眾多報告指出，目前全球永續發展目標的推進進度落後，希望增加行動的速度感。」他說。

過往提到永續，總被視為限定於特定族群、集中少數金字塔所關心。「為了更快速實現永續目標，要在現有的框架下實現低門檻、可實踐的永續，大眾所能負擔，而這也正是許多企業、政府機構急尋解方最大的挑戰。」楊振甫解釋。

因此，往年在峰會現場找尋夥伴，未來也都可以在「GO Action!」數位機制媒合下，找尋協助解決的難題，加速永續行動或放大能效的夥伴，「永續解方可能涉及技術、設計、創新，需要各種諮詢，未來透過夥伴的持續加入與積累，都可以加速媒合速度。」

氣候變遷 減碳 世界地球日

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