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縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

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縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

中央社／ 澎湖縣16日電
縱橫澎湖政壇超過30年的前立委許素葉，14日告別人生，享耆壽90歲。圖／聯合報系資料照
縱橫澎湖政壇超過30年的前立委許素葉，14日告別人生，享耆壽90歲。圖／聯合報系資料照

縱橫澎湖政壇超過30年的前立委許素葉，14日告別人生，享耆壽90歲。家屬遵循其生前遺願，一切從簡，不設靈堂與公祭。

許素葉的子女，今天在臉書告知此其母親14日上午在家中安詳辭世，地方各界獲悉此消息，同表哀悼。

許素葉子女在臉書表示，許素葉生前告知，此生受無數澎湖鄉親支持與愛護，無以回報，身後事不該再勞煩鄉親，喪事一切從簡，不設靈堂、不辦公祭、不收取任何奠儀、花圈、花籃與罐頭等。

許素葉生於民國22年，曾任湖西鄉農會第5、6屆總幹事、澎湖縣議會第4、6、7、8、10、11屆議員與第9屆議長，第8和第9屆省議員，中國國民黨中評委和精省後出任第4屆國民黨不分區立委，縱橫地方政壇長達34年，是澎湖早期女性政治領袖。

澎湖縣 國民黨

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