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陸衛星飛越台灣北部海域 我交通部：目前無航班取消 一切平安

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中國大陸「風雲三號07星」16日上午9時36分成功發射，大陸此前在台灣以北海空域劃設的禁航區可望相繼解除。圖／取自中新網
中國大陸「風雲三號07星」16日上午9時36分成功發射，大陸此前在台灣以北海空域劃設的禁航區可望相繼解除。圖／取自中新網

中國大陸在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，16日上午9時36分將「風雲三號07星」發射升空，飛越台灣北部海域。我交通部長王國材說，在民航局、航港局密切監控與導引下，截至目前，國內外飛機、船一切平安。

大陸宣布16日要在台灣北部海域劃設「禁航區」，從上午9時30分至57分，總計27分鐘。交通部表示，預估影響33架次航班，班機較原航路多繞5到10分鐘，目前無班機取消，至上午一切平安。

交通部表示，民航局與日方完成航管作業協調，並於13日晚上9時發布飛航公告台北飛航情報區機場北向離場、北面到場及過境航機，均以替代航路及航管引導避開受影響區域，確保飛航作業安全、順遂及有序。

交通部表示，改由替代航路飛航的航機，平均較原航路多5至10分鐘。另外，統計今天上午9時至10時，飛航替代航路共計33架次。

交通部 民航局

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