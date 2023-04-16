陸衛星飛越台灣北部海域 我交通部：目前無航班取消 一切平安

又有環保團體「闖」進立法院，讓民進黨立委莊瑞雄不開心，不過，闖得有理，尤其在「看見台灣」導演齊柏林空難失事即將屆滿6周年，但《礦業法》修法歷經兩屆立委，現在仍未三讀通過完成修法。簡述4月13日綠色和平組織成員「闖」立法院，讓立法院內政委員會有權排審「海洋保育法」的民進黨召委莊瑞雄尷尬事件。

2023-04-15 15:07