需求旺＋投資客消失 豐邑機構邱崇喆：自住客買房好時機
全球疫情日漸解封，經濟活動也開始暢旺，隨之而來的通貨膨脹更帶動萬物皆漲。豐邑機構總經理邱崇喆直言，房價在經濟與成本的影響下，幾乎沒有降價的空間，短期推案量減緩將成為趨勢，台中推案將集中在74號快速道路沿線區段；不過當前房市在投機客消失前提下，對自住客來說可說是最好的購屋時機。
近2年疫情與鎖國影響下，讓原物料、人力成本持續攀高，在自由市場機制下，房價持續看漲。邱崇喆表示：「房價漲主要受到成本提高，建築開發商可說沒有降價空間。」
他進一步指出，民眾確實看到房價缺乏下修的機會後，紛紛進場購屋，造就房市出現一片順銷潮；結果營建成本上漲速度太快，後續營造發包時反而來不及調整成本，近期許多小型建商倒閉就是屬於此種案例。他觀察，營建成本增加、缺工缺料的問題仍然持續，中小型建商購地開始變得觀望。
再者，後疫情時代經濟逐漸回溫，在剛需帶動下買氣仍然暢旺，不過他也認為，除了既有的成本因素外，未來企業碳稅的成本也將轉嫁給消費者、帶動終端售價提升，長期來看房價仍屬於『短空長多』格局。
根據中華經濟研究院最新研究，台灣房地產市場需求仍將成長，並沒有泡沫化現象。馬毓俊博士指出，因建築成本推升房價不少，新成屋議價空間將不大，民眾勢必要面對高房價。
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