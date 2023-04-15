優油減碳愛地球！台灣中油422贈樹苗 邀民眾一起種下永續的種子，為台灣加油！

響應世界地球日，台灣中油公司15年來持續透過「發票、廢電池換樹苗」活動，邀請民眾共同為守護地球盡一份心力，今年4月22日當天將在全台100座加油站贈送樹苗，透過這項活動，拉近民眾與永續的距離，一起為地球永續加油!

全民植樹，為地球降溫而努力

綠化是永續美好生活的關鍵，只要一個小動作，就能為生活加一點綠！台灣中油秉持企業「綠色共存」的理念，長期投入環境保護、生態保育等工作，每年422世界地球日都會發起贈送樹苗活動，鼓勵全民參與植樹守護地球，受到廣大民眾的好評，今年已邁入第15年。

4月22日當天，民眾只要來加油站加油，持發票或廢電池就可以換到一株樹苗，不只能淨化室內空氣、綠化環境，更能傳達守護地球的觀念，帶領大眾更有意識地友善環境，在日常生活中多付出一點對環境、對地球的關懷，進而影響身邊的人一起愛地球。

全台100處直營加油站限量兌換

台灣中油提供3種兌換樹苗的方式：第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集不限金額當期發票5張；第三則為收集廢電池5個。民眾可選擇其中一種方式前往各活動地點兌換；另外，為達到減塑目的，也請民眾自備提袋。

今年總計贈送樹苗超過2萬盆，其中供兌換的樹苗包括迷迭香、嫣紅蔓、石蓮花、袖珍椰子、山蘇、薄荷以及鼠尾草，可至全台100處直營加油站兌換，每站限量200盆，(每人限領1株，送完為止)。此外，今年台灣中油也暖心捐贈迷迭香、薄荷、鼠尾草、山蘇及袖珍椰子等共計130株樹苗分別贈予「花蓮黎明教養院」及「社團法人臺灣園藝輔助治療協會」供教學使用，不只照顧弱勢的需要，同時為下一代的永續教育紮根。

帶動台灣能源轉型，優油減碳愛地球

在世界各國宣示淨零的浪潮下，台灣中油自2021年宣示將在2050年達到淨零排放目標，以「優油、減碳、潔能」為3大主軸，全力推動淨零轉型。在邁向潔淨能源轉型的同時，台灣中油不忘實踐ESG企業社會責任，發揮企業拋磚引玉的力量，鼓勵人人加入植樹行列，家家從事綠藝美化，保護環境從自身週邊環境做起，「我們希望從一株樹苗開始擴大影響力，鼓勵大家種樹綠化環境，讓地球更美好！」台灣中油董事長李順欽表示。

種下樹苗，就是播下永續種子，樹苗會長出新芽，環保精神也將生生不息，邀請民眾一起來參與贈樹苗活動，一起播下永續的種子!民眾若要查詢贈樹苗的100座加油站，可上台灣中油官網https://www.cpc.com.tw/。