宏道新竹帝寶 全台前所未見劃時代城市

ChatGPT熱潮席捲全世界，反應AI、大數據、雲端等應用與系統逐漸成熟，當物聯網、5G技術普及，科技走入每戶人家，顛覆你我的生活模式，位於「宏道新竹帝寶」超前佈局，打造全台灣唯一5G智慧城市，深受科技新貴與雙北住戶青睞。

「宏道新竹帝寶」這座規模近18萬坪的全新城市，是台灣罕見的大型重劃開發，且由單一建商所投資興建，如此大的基地面積，也給予這座「城市」最大發揮的條件。

「宏道新竹帝寶」是全台灣第一座5G智慧城市。 圖／甲山林集團 提供

愛山林建設董事長祝文宇以創新、智慧打造「宏道新竹帝寶」，該案預先規劃未來住戶的生活，在基礎建設上，水、電、網路、汙水、天然氣等5大管線提前佈局；在設計上，全面雙向光纖到府、並規劃智慧路燈、智慧交通、智慧攝影機、微型氣象站、AI攝影機等各項智慧科技創新運用，從規劃、營運、管理真正做到智慧宅，這樣的創新，宛如馬斯克劃時代提前為電動車佈局一般！

不僅如此，全區邀請到全球知名的美商「AECOM」為「宏道新竹帝寶」量身訂製景觀綠地與主題公園，規劃寵物公園、會館公園、中央公園、大湖公園、極限運動場、樹屋樂園、沙坑樂園與運動公園等八座公園，成為全世界首座美國UL認證的健康城市。

「宏道新竹帝寶」是全世界首座美國UL認證的健康城市。 圖／甲山林集團 提供

此案主要有3種產品，第一種為7層樓新加坡式花園住宅，規劃31-75坪二至四房產品，強調戶戶邊間、超大棟距、景觀陽台等貼心規劃；第二種為2層樓美式獨棟大別墅，強調單層室內大面積、大院子、採人車分道、停車空間獨有，美式中島餐廳、落地窗、庭院景等特色。最後則是客製化別墅需求，深受不少高端資產住戶、或是具有國外居住經驗客戶喜愛。

目前在竹科上班的曾姓工程師夫婦表示：「進到宏道新竹帝寶宛如進到竹科旁的世外桃源，18萬坪公園綠地非常多，不用假日擠在竹北重劃區內的小公園，或是只能去大遠百溜小孩，未來生活將跟過去很不同，上班也極為方便，住宅舒適度跟品質都大為提升，最重要價格上也不像竹北那麼高，若跟竹北相比等於是竹北一坪換兩坪，可以輕鬆無壓力住進別墅型產品。」

「宏道新竹帝寶」產品多元、地理位置優越、環境好、交通便利，深受不少高端資產住戶青睞。 圖／甲山林集團 提供

這樣的生活型態與矽谷相似，進入美國矽谷房市將近十年的舊金山灣區資深房地產經紀簡明葳Maggie Chien表示：矽谷人買房主要以交通、學區、安全性為主要考量，車程20～30分鐘都算是非常快，矽谷人也習慣住、商分離的生活型態；不少家庭對於學區非常重視，在美國買房會有學區分數的評比，許多華人家庭會將此列為首要條件，若能兼具交通、學區、安全性房子，房價保值強、增值性也相對高。以獨門獨戶別墅型產品最受矽谷家庭歡迎。

回歸到台灣，目前新竹科學園區多數工程師購屋選擇以竹北為據點，新竹在地房仲表示：竹科具有如矽谷產業條件，礙於過去沒有建商能夠創造出如同矽谷的生活型態，位於寶山的「宏道新竹帝寶」的出現等於複製矽谷生活。

「宏道新竹帝寶」容積率不到120%，導入科技運用，成為智慧城市，完工後，品質不但可以做到全台第一，甚至還能超越海外高端住宅的規劃，讓工程師享有得天獨厚的環境、居住品質也大為提升。

業者表示：「宏道新竹帝寶」產品多元，從「宏道新竹帝寶」出發約8-10分鐘內就可以抵達新竹、竹南科學園區，地理位置優越，目前全台找不到像「宏道新竹帝寶」引入5G智慧系統的大型開發城市，在生活機能方面「宏道新竹帝寶」已經引進華德福雙語學校、寶山鄉農會也已購入三間250坪的店面，未來也將引進特色商店街、飯店、青鳥書店等完善生活配套，規模超越重劃區，目前「宏道新竹帝寶」推出輕鬆付款方案，吸引不少在地工程師、科技新貴進駐。

業者強調：新竹寶山一二期擴建計畫加速進行，除現有的竹科17萬就業人口，未來隨著台積電一期研發中心啟用、二奈米廠預計於2025年量產，更將有上萬人口進駐與龐大住宅需求，「宏道新竹帝寶」全案採低容積、低密度開發，完工後僅約3000戶，在供不應求的狀況下，賣完了就沒有了，凸顯「宏道新竹帝寶」的稀有性，目前房價處於合理階段，未來預估將有40萬增值到80萬潛力！