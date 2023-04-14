2023新北聯合婚禮限量百對報名開始 抽【APPLE WATCH】及家電等好禮 中獎率高達5成

新北民政局於4/13舉辦2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」活動報名記者會，預告聯合婚禮將於6月18日於市府一樓大廳盛大登場。 圖／新北市政府民政局 提供

新北民政局於4/13舉辦2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」活動報名記者會，預告聯合婚禮將於6月18日於市府一樓大廳盛大登場，今年規劃的主題為中西式經典風華，邀請新人穿著中西式婚紗禮服，共同打造一場浪漫經典的婚禮派對。參加新人除了可以獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、冰箱、洗衣機及電視等家電，歡迎新人踴躍報名！

聯合婚禮是新北市非常具有代表性的活動，每年都吸引許多新人報名參加，不只主題浪漫，也多樣創新，每每為新人們締造特別又難忘的回憶，升格至今已邁入第14場。此外搭配新北市完善的生育補助及公托、公幼等各項婚育政策，為新人打造快樂生養的友善環境。

今年規劃的主題為中西式經典風華，邀請新人穿著中西式婚紗禮服，共同打造一場浪漫經典的婚禮派對。 圖／新北市政府民政局 提供

今年聯合婚禮將首度於市府一樓大廳舉行，邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，攜手共度浪漫幸福人生。活動當天，新人以J'code真愛密碼純銀手環作為專屬2人的定情信物，共同完成儀式，象徵祝福新人在2023兔年環繞幸福，甜蜜滿滿。

凡參加的新人都可獲得10大好禮，除了「新北傳奇祝孕金鏟子」外，還包括J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券、小家電3選1、富里特色米禮盒、桂花梅酒-冷變對杯禮盒、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書等。

參加新人除了可以獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、冰箱、洗衣機及電視等家電。 圖／新北市政府民政局 提供

不只價值不斐豐富好禮，婚禮當天也將抽出APPLE WATCH及多項成家大獎，包括冰箱、65吋液晶電視、洗衣機等家電計有50個獎項，中獎率高達5成，鼓勵新人快樂幸福成家。

新北聯合婚禮即日起至4月20日止採線上方式報名，為期8天，限量100對，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可報名，如超過限額將進行公開抽籤。

相關資訊請上新北市民政局網站查詢（www.ca.ntpc.gov.tw），或電洽02-29603456 轉8005。

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