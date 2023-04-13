「護國神山」台積電話題不斷，連詐騙集團都來蹭熱度？

台積電向來是全台投資人關注的焦點，不只存股要買台積電，就連買房都要跟著台積電設廠的腳步走，「台積電走到哪，全世界爭著搶！」這句話說明台積電在民眾心目中如明燈般的存在。

正所謂「樹大招風」，隨著新型詐騙手法不斷推陳出新，眾所矚目的台積電也遭到不肖份子利用，近日台積電接獲多起民眾陳情，有詐騙集團假冒台積電經營團隊、創辦人張忠謀先生及台積電慈善基金會董事長張淑芬女士名義，在網路社群開辦「投資課程」，以「假投資、真詐財」手法騙取民眾的個資、錢財，提醒民眾務必小心查證。

據了解，詐騙集團於多個網路社群假冒身分、盜用照片，成立粉絲專頁和社團，透過「免費教學做公益」、「理財講堂」、「投資學院」、「存股學堂」等字樣，誘使民眾加入投資社團。之後再邀請民眾加入LINE群組、以各種話術騙取信任，鼓吹受害者在假投資平台上交易，導致錢財上的損失。

【台積公司防制詐騙聲明公告】台積電特此聲明，張忠謀先生及其夫人張淑芬女士皆沒有用個人身分經營任何公開臉書帳號，或社群粉絲專頁/社團，也並未開設任何理財課程，請大眾明鑑。如有冒用身分情事，台積電亦保留法律追訴權。

近年網路社群詐騙活動猖獗，常見詐騙集團打著網紅名人、理財專家的名號，肆無忌憚的招攬會員，甚至有詐騙集團投入百萬廣告費，在網路世界鋪天蓋地宣傳，吸引受害者上鉤。提醒民眾，若在LINE群組、臉書上看到以「贊助」文章顯示，並有「點擊加入」、「了解詳情」等文字，都有可能是假冒，在點閱之前務必再三查證。

民眾如有疑問，請撥打 165 反詐騙專線查證相關資訊是否屬實；若接獲相關詐騙訊息，請一同檢舉、刪除、封鎖。已加入社團或群組的民眾，也請盡快退出，切勿隨意將金錢投入不知名的投資平台。