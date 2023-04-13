【專家之眼】陳吉仲廉價的眼淚

日前農委會主委陳吉仲為農委會可望升格為農業部，在鏡頭前激昂落淚，讓人印象深刻。諷刺的是，面對台灣缺蛋、豬價暴漲、出口受挫、農地流失、糧食安全等農業慘狀，準農業部陳部長卻置若罔聞。

根據媒體報導，10日立法院審查《農業部組織法》草案時，陳吉仲主委不禁哽咽，激動到無法言語，最後表示，「參與這個歷史時刻真的很光榮」。並在會中細數過去參與農民運動的種種，彷彿國民黨執政時期的農業改革(如稻米保價收購、農民健康保險、農業組織選舉等)都是他的功勞。接著提到民進黨執政後，農委會年度預算由2016年的1200億元，已經激增至1800-1900億元，農委會照顧農民不是只是象徵性，而是讓農村更適合居住，以及扭轉氣候變遷和長期發展對農業的不公等影響，未來升格農業部，更要幫助農民和國土永續，因而內心激動。

惟我國最高農業主管機關負責人描述的農業美好現狀，似乎與現實相距甚遠。在國內的農產品產銷方面，不斷發生嚴重的失衡現象，缺雞、缺鴨、缺蛋、缺豬等問題，尤其是雞蛋短缺問題最為嚴峻，即使補貼大量外國雞蛋進口，仍無法緩解該問題，甚至明年都可能持續短缺。

另外，在農產品出口方面，一再出現檢疫與品質缺失，引發中國大陸暫停鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等主力出口產品進口，造成農產出口惡化，農民所得驟減。陳主委不思如何解決檢疫疑義，反指責大陸政治操作，揚言向WTO提出申訴，至今卻只提出毫無效果的「關切」，而非啟動「爭端解決機制」。後來以「民主鳳梨」之名，將鳳梨銷往日本，仍多次被日本海關驗出害蟲與黑心等問題；輸美的蝴蝶蘭也被檢出雜草遭退櫃；銷往紐西蘭的荔枝及芒果，也被該國發現東方果實蠅的幼蟲，而一度禁止我國荔枝及芒果進口，間接證實我國農產品檢疫確實有其漏洞。

至於陳主委宣稱的永續國土保護方面，農地工廠數量持續增加，也未依《工廠管理輔導法》規定停止供電、供水與拆除；農地大量被用來種電，優良農地不斷消失，並讓農地破碎化，置糧食安全於不顧。

由上可知，農委會執政無能，讓我國農業發展陷入困境，但搞政治可一點都不手軟，開創1450之先，每年編列大量的宣傳費用，今年度相關預算已經大增至1億6959.5萬。在萊豬爭議上，中華民國的農委會主委積極為美國豬肉安全性辯護，若不是說中文，大家聽其內容還以為是美國農業部長的談話。

行政院版的《農業部組織法》草案，與現行的農委會組織與功能幾無差異，對解決目前台灣農業困境毫無助益，陳吉仲廉價的眼淚無法掩飾執政缺失。與其處心積慮大演無意義的政治戲碼，還不如將心力用來真正關心農業問題。