中共擬畫設「禁航區」3天 交通部：我方抗議後改為全程27分鐘

中共擬在16日至18日在台灣以北空域畫設「禁航區」，交通部表示嚴正抗議，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全，稍早向中方表達，無理劃設將為本區帶來巨大飛航風險，並損害國際飛航權益，經抗議後改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

交通部表示，我國管轄的台北飛航情報區，位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，限制往來航班飛航，時間長達3天，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全更重大。

交通部表示，交通部肩負本飛航情報區服務，有責任確保往來航班安全與飛航權益，已於本日稍早向中方表達是項無理劃設將為本區帶來巨大而不必要的飛航風險，並損害國際飛航權益，我方難以執行，故要求中方改變此議，並表達嚴正抗議。

交通部說，經我方抗議後，中方於稍早通知我方，該「航太活動」時間將調整為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘），我國為負責任的國際成員，將協力各方民航等單位，就相關狀況進行必要安排，確保各國旅運人員與飛航安全。