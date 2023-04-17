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水資源危機日益嚴竣　正衝擊6億亞非弱勢孩童

撰文／ 聯合線上／陳翌函

日前，甫落幕的「聯合國水資源大會」是自1977年以來首次以水資源為核心的聯合國會議；不難看出，解決水資源危機顯然已經到了刻不容緩的關鍵時分；與此同時，聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界展望會（WVI）也紛紛呼籲各方關注亞非地區的弱勢兒童是否也有安全且乾淨的飲用水。

至今全球仍有20億人無法獲得安全的飲用水，甚至在一些落後的亞非地區，每天有近800名五歲以下的弱勢兒童死於不乾淨的用水。 圖／世界展望會 提供
至今全球仍有20億人無法獲得安全的飲用水，甚至在一些落後的亞非地區，每天有近800名五歲以下的弱勢兒童死於不乾淨的用水。 圖／世界展望會 提供

從這些驚人的數字，看見亞非弱勢孩童的死亡風險日益攀升

或許，身在台灣的我們無法切身感受到亞非地區弱勢孩童的用水危機，所以長年協助開發中國家改善當地水資源問題的台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉列舉一些實際且驚人的數據，例如：每天有近800名五歲以下的兒童死於不乾淨用水的相關疾病、每年有100萬名新生兒與孕產婦死於分娩併發症…等，藉以描繪出當地水資源的惡劣實況。

「值得大家關注的還有，根據聯合國與世界展望，約有10億名兒童正處於氣候危機的＂極高風險＂中，譬如：今年3月莫三比克、馬拉威受到熱帶氣旋及其帶來的豪雨重創，而東非與西非則遭逢嚴重的乾旱；另依據瑞士日內瓦的IDMC（國內流離失所問題監測中心）統計數據，如今因氣候變遷導致流離失所的氣候難民已遠遠超過因衝突導致流離失所的人數，特別是東南亞、大洋洲與非洲撒哈拉沙漠以南地區」，吳正吉語重心長地闡述著。

事實上，今年從「聯合國水資源大會」到「聯合國兒童基金會」皆不約而同地提到氣候變遷對於水資源及孩童帶來的威脅，比方說：西非及中非部分地區的溫度上升速度比全球平均水平快1.5倍，這將加速病原體的複製，或是平日供水的水源因洪水侵襲而受到污染，這些氣候危機的現況促使兒童的死亡風險日益攀升。

在尚未引進水資源計畫的亞非落後地區，兒童們僅能長途跋涉從開放式水源或河水取髒水，加上露天便溺的情況盛行，使得社區中有不少孩子深受腹瀉或痢疾之苦。 圖／世界展望會 提供
在尚未引進水資源計畫的亞非落後地區，兒童們僅能長途跋涉從開放式水源或河水取髒水，加上露天便溺的情況盛行，使得社區中有不少孩子深受腹瀉或痢疾之苦。 圖／世界展望會 提供

吳正吉直指，水資源危機也侵害到兒童的基本權利，例如：從1961至2015年非洲地區因氣候變遷導致農業減少35%的產量，進而引發糧食危機和水傳播疾病，影響兒童的生存權；還有，在一些非洲或者亞洲地區，經常是由兒童或婦女負責取水的工作，不僅每天需長途跋涉約6公里方能取得水源，且取水的過程中還可能遭受到暴力或性侵等威脅，剝奪他們的受保護權；另有不少女童為了取水或因生理期而無法到學校接受教育，特別是當氣候危機影響家庭生計時，女童們恐淪為大人的生財工具，被迫童婚或被販賣，致使她們的發展權受到極大的侵害。

獲取乾淨水源耗時費力，讓孩童們經常生病或無法上學

居住在西非馬利共和國Chodo村的Bama，家中有5個孩子，由於附近沒有其他的水源，長期以來只能仰賴一口開放式的傳統水井，可是這口井裡常可看見蚯蚓及其他昆蟲浮在水面上，因擔心水質的衛生狀況，Bama試著把水煮沸，但家中不見得一直都有柴火，他無奈地吐露：「我們經常胃痛、頭痛及腹瀉，孩子們有時也因罹病而無法上學；此外，家中的菜園也需要較多的水才能耕作，迫使我們耗費很大的氣力。若能得到一座水塔或水龍頭，我們將會非常的高興。」

吳正吉解釋：「世界展望會在馬利推動水資源行動已經超過10年！由於馬利位於非洲的乾旱區，在尚未實施水資源行動之前，當地的飲用水及衛生設施皆極為缺乏，不僅生計因家中菜園缺水而受到影響，還加劇疾病的傳播，致使腹瀉和痢疾盛行，同時也影響女童在生理期時無法到校上課。」

但在執行水資源行動後，世界展望會不只增加社區的取水點，還將過往容易故障的傳統手動式泵浦改為太陽能自動泵浦供水站，並建立水資源管理委員會教育社區民眾如何維護水資源的設備；另還特地到學校裡向學生宣導衛生習慣及乾淨用水的重要性。

在世界展望會將水資源計畫引進馬利之後，不僅村落裡的居民生活便利許多，孩子們生病的機率也隨之減少，女孩亦提高了就學的意願。 圖／世界展望會 提供
在世界展望會將水資源計畫引進馬利之後，不僅村落裡的居民生活便利許多，孩子們生病的機率也隨之減少，女孩亦提高了就學的意願。 圖／世界展望會 提供

「不僅如此，我們還在學校裡興建男、女生的廁所，其中有一間廁所就是專門讓生理期的女孩使用；同時，我們也在校園內傳遞『生理期是身體很自然的一部分』之觀念；慢慢的，我們發現女孩提高了就學的意願」，吳正吉補充說明。

他也分享馬利當地社區民眾的回饋：「我記得，有一名婦女告訴我們，昔日需要花很多的時間與金錢才能取得乾淨的用水，使得他們覺得乾淨的飲用水是一項昂貴的奢侈品；直到世界展望會來到社區實施水資源計畫後，現在的生活不僅便利許多，就連孩子們生病的機率也減少許多。」

2025年，世界展望會承諾讓1,500萬人獲得安全乾淨的飲用水！

其實，不只在馬利共和國，世界展望會長年致力於實現第六項聯合國永續發展目標（SDG 6），也就是讓所有人皆能享有乾淨水及衛生，迄今已經號召全球近100個夥伴國家展開水資源計畫，特別是從事與兒童福祉相關的水資源工作。

吳正吉透露：「我們的目標是到了2025年，能讓1,500萬人得到乾淨的飲用水；也因此，世界展望會在全球有超過1200名的水資源專職員工在亞非等41國從事水資源的設施建造與開發，每10秒鐘新增一人獲得乾淨飲水」

譬如在馬利，世界展望會為6個社區，包含2所學校，各興建一座太陽能供水系統；每個供水系統將連接4個取水點，共計24個取水點。 圖／世界展望會 提供
譬如在馬利，世界展望會為6個社區，包含2所學校，各興建一座太陽能供水系統；每個供水系統將連接4個取水點，共計24個取水點。 圖／世界展望會 提供

但，不論是推動與兒童福祉相關的水資源計畫或是履行SDG 6的水資源目標，都需要眾人的響應和參與。台灣世界展望會持續透過倡議或捐款來影響更多人關切水資源匱乏的議題及其對兒童權利帶來的侵害。希望大眾發揮自身影響力，共同參與，一起打造永續的未來！加速實現SDG 6目標，立即響應水資源行動：乾淨的水源，孩子的救援https://wvtaiwan.com/iTrKB

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