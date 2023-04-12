鄭文燦：研議電動機車資費補貼政策 電動機車將成為下一個兆元產業

行政院副院長鄭文燦(中)於「未來城市 淨零轉動」－台灣城市淨零治理論壇表示，為加速電動機車成長，政府考慮透過補貼電動機車電池資費，提升民眾使用電動機車的意願。 圖／SMAT 提供

為迎接4月22日的「世界地球日」，台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》昨（11）日共同舉辦「未來城市 淨零轉動」－台灣城市淨零治理論壇。本次論壇邀請行政院副院長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、桃園市副市長蘇俊賓、Gogoro 台灣總經理姜家煒、行政院能減辦副執行長林子倫、交通部科顧室主任王穆衡、臺師大教授葉欣誠等多位貴賓出席，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標，堅強的講者陣容吸引近兩百位民眾參與。

行政院副院長鄭文燦：研議電動機車資費補貼政策，加速推動機車產業電動化

行政院副院長鄭文燦出席論壇活動時表示，「淨零轉型」跟「數位轉型」是台灣目前因應氣候變遷最重要的目標，「智慧移動」與「電動機車」則是最重要的手段。尤其台灣機車共有1,400萬輛，密度在世界名列前茅，每個做交通政策的人都會優先考慮公共運輸，但以台灣的環境，如果交通政策不考慮到機車的角色，沒有辦法讓城市生活更好，因此支持以電動機車作為補足公共運輸的最後一哩路。

鄭文燦副院長指出，這幾年因為疫情，電動機車的成長速度放緩，雖然有多家廠商投入機車電動化，但目前的數字還不太夠。為加速電動機車的成長，現在處於「油電銜接」的轉折點，政府會考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化，提升民眾使用電動機車的意願。

鄭文燦副院長認為，電動運具發展不僅帶來減碳效益，更帶動產業發展，預估帶動民間投資約 375 億元，創造約 9,000 億產值。尤其電動機車產業鏈除了涵蓋傳統燃油車機的六大系統，還加上車用智慧控制系統、電動機系統、電池系統、充電系統等四大系統，可有效帶動上中下游整體產業鏈，這些都是台灣的產業強項，相信電動運具會是台灣下一個兆元產業，中央會將基礎建設、推廣誘因建立起來，希望能與產業一起成長。

鄭文燦副院長強調，電動機車能做到無碳化跟智慧化並行，尤其台灣在 ICT 產業有重要的生態系，只要善用電子與資通訊領域的優勢，發展電動機車的智慧應用，結合物聯網、5G、雲端運算等技術，就能讓民眾有更好的使用體驗、減少交通事故，並將智慧移動產業連結到智慧城市的整體發展。

SMAT 邱俊榮理事長：「智慧」結合「移動」，將是改變市民生活、國家命運的戰略性發展

SMAT 理事長邱俊榮表示，「智慧」與「移動」是淨零轉型的關鍵字，氣候變遷驅動許多生活的改變，如何智慧的擘畫淨零的未來，對產業和政府都是非常重要的事。他說，從論壇的主軸切入：一是「未來城市」，轉型要從城市開始，國家政策要連結到每個城市，遙遠的目標才會變成具體的生活。二是「淨零轉動」，移動造就人類的進步，轉動人類發展的進程，智慧與移動的結合對於市民生活、國家發展都有重大意義，這也是台灣智慧移動產業協會成立的使命。

邱俊榮理事長強調，SMAT 致力於電動運具的推展，而台灣的運具裡最重要的角色就是機車，有多達 1,400 萬餘輛，國發會也在淨零路徑中設定了電動機車發展的目標，因此 SMAT 不斷倡議政府訂定加速推動電動機車發展的政策目標，期盼中央與地方政府，設定更積極的電動機車發展目標，將有助於加速淨零的腳步。

桃園與新竹共造綠色運輸生活圈 ，電動機車減碳效益受重視

第一部分的討論以城市的治理為主軸，首先由桃園市蘇俊賓副市長進行專題演講「桃園市綠色運具建設策略」，並與新竹市高虹安市長、新竹縣楊文科縣長、Gogoro 台灣總經理姜家煒一同就「城市綠色運輸的佈局與挑戰」進行座談。

桃園市副市長蘇俊賓表示，公共運輸跟私人運具不是零和的關係，應該要活用私人運具的角色，來促進淨零。以桃園來說，有14.6%的排碳來自交通，交通發展必須要導入低碳思維，尤其電動機車的排碳量只有七期燃油機車的40%，有鑑於電動機車的減碳效益，桃園市在電動機車的補助上，今年為了鼓勵民眾，也新增汰舊換新的專案，例如以「桃汰郎」專案補助汰換十年以上老車、「青年輕E購」專案加碼補助青年，長期來看將能有效減碳。

新竹市長高虹安在座談時提到，要讓民眾願意將燃油機車汰換為電動機車，可以提高民眾汰換的誘因，例如研議將汰換老車年限放寬到車齡十年以上，也需要提升民眾使用的便捷性。她也特別感謝 Gogoro 積極增設維修據點與換電據點，推動運具電動化。

新竹縣長楊文科則表示，他在任內十分重視城市淨零治理，而新竹縣也進行淨零自我檢視。在交通方面，除了與新竹市共同整合路網，新竹縣也規劃公共自行車系統、大眾運輸、電動自駕車巴士等手段來達成低碳轉型。

Gogoro 台灣總經理姜家煒： Gogoro 是達成淨零的快速通關工具，致力成為轉型的最佳助力

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示， Gogoro 重視合作的價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」(快速通關工具)。姜家煒舉出與建設公司的合作經驗，只要提供社區居民使用共享電動機車，就能加值ESG的價值。在城市合作上，姜家煒則以雲林縣為例，由於城鎮跟城鎮之間的距離較遠，透過導入 GoShare 做副大眾運輸，能夠讓雲林縣的交通更加便捷。因此 Gogoro 在邁向淨零的路上，會繼續扮演支持各界的角色。

姜家煒也不斷提出「合作」這個關鍵字，Gogoro 從與 PBGN 的合作開始，串聯各廠牌打造換電網絡；到今年三月推出的「社區店」，與各家機車行合作，致力打造「共好」的電動運具生態系。 姜家煒表示，Gogoro 社區店可以同時修理燃油機車與電動機車，讓傳統機車行順利進行「油電銜接」，和傳統車行共創雙贏，也同時呼應政府將公正轉型列為「2050 淨零排放十二項關鍵戰略」。

產官學共同呼籲：讓台灣的電動機車發展，成為國際間交通成功轉型範例

本次論壇另以未來發展為主軸，分別由行政院能減辦副執行長林子倫演講「從全球減碳趨勢看台灣的城市淨零路徑」、交通部科顧室主任王穆衡演講「淨零轉型下的運輸產業佈局」，並一同與台師大教授葉欣誠就「未來城市的永續發展藍圖」進行座談。

圖／SMAT 提供

行政院能減辦副執行長林子倫表示，聯合國淨零倡議中，提出「城市奔向淨零倡議」（Cities Race to Zero），因此以城市作為本次論壇的交流主題別具意義。在減碳標的中，「交通運輸」一直是社會大眾最有感的議題，有別於世界各國談運具電動化，多以汽車作為主要角色，唯有台灣在特殊的文化脈絡中，凸顯電動機車的角色，對全世界而言將是示範性作法。林子倫提到，未來建築、電力系統、運輸彼此的跨域合作會非常重要，像 Gogoro 已經進行的連結與合作，就是很好的案例。

交通部科顧室主任王穆衡表示，運輸部門是主要溫室氣體排放來源之一，約占全球溫室氣體排放14%，為因應淨零排放目標，運輸部門勢必要改變，尤其陸運交通工具就占了72%，智慧綠色運輸是未來交通行動發展重點。因此交通部已規劃「台灣ITS前瞻發展策略推動架構」，將透過智慧交通載具自動化、智慧交通連結性、交通載具電動化、智慧交通共享四個層面來推動交通的智慧轉型。

台師大教授葉欣誠則以環境教育的角度進行分析，指出過去的政策執行，多半著眼於個人行為的改變，但若希望改變交通系統，就不能只關注個人行為的改變，應該要設定智慧運輸、淨零轉型的願景，並改善基礎建設，教育上也必須讓國中小老師多談永續，才能促進整個社會集體行為的改變。