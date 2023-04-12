電動機車資費補貼研議！台灣城市淨零治理論壇，邁向綠色永續、淨零生活環境

行政院副院長 鄭文燦於台灣城市淨零治理論壇座談會上拋出「考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化。」研議方向，更表示電動機車產業鏈將會是台灣下一個兆元產業。 圖／SMAT 提供

為逐步達成「2050淨零排放」目標與實踐國家發展委員會制定的「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型路徑。台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》共同舉辦「未來城市 淨零轉動」台灣城市淨零治理論壇。邀請中央部會、地方首長以及產學代表分享經驗與方針，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》共同舉辦「未來城市 淨零轉動」台灣城市淨零治理論壇，邀請中央部會、地方首長以及產學代表分享經驗與方針，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標。 圖／SMAT 提供

過去就致力推行零排放電動載具發展的行政院副院長 鄭文燦，不僅親自出席台灣城市淨零治理論壇，更拋出「考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化。」的研議方向。因為機車是國人最普遍的交通工具，密度於全球各國更是名列前茅，若能加強機車的轉型力道，就能讓生活環境更加美好。

不僅如此，行政院副院長 鄭文燦還提及電動運具發展不僅帶來減碳效益，更帶動產業發展。尤其電動機車產業鏈除了涵蓋傳統燃油車機的六大系統，還加上車用智慧控制系統、電動機系統、電池系統、充電系統等四大系統，可有效帶動上中下游整體產業鏈，這些不僅都是台灣產業強項，相信電動運具也會是台灣下一個兆元產業。

SMAT理事長邱俊榮表示：「智慧」與「移動」是淨零轉型的關鍵字，氣候變遷驅動許多生活的改變，如何智慧的擘畫淨零未來，對產業和政府都是非常重要的事。當中，「淨零轉動」移動造就人類的進步，轉動人類發展的進程，智慧與移動的結合對於市民生活、國家發展都有重大意義，這也是台灣智慧移動產業協會成立的使命。

SMAT致力於電動運具的推展，而台灣運具裡最重要的角色就是機車，目前台灣有多達1,400萬餘台，國發會也在淨零路徑中設定電動機車發展的目標，因此，SMAT不斷倡議政府訂定加速推動電動機車發展政策目標，期盼中央與地方政府，設定更積極的電動機車發展目標，將有助於台灣加速淨零腳步。

身為台灣電動機車銷售份額最大的Gogoro（睿能創意），面對台灣「2050淨零排放」目標更是責無旁貸。Gogoro台灣總經理 姜家煒提到Gogoro重視合作價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具），所以在邁向淨零路上Gogoro會繼續扮演支持各界的角色。

Gogoro台灣總經理 姜家煒表示：Gogoro重視合作價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具），所以在邁向淨零路上Gogoro會繼續扮演支持各界的角色。 圖／SMAT 提供

關於合作，Gogoro亦有豐富的經驗，例如PBGN串聯各廠牌打造換電網絡與豐富產品線，還有今年3月推出的「社區店」與各家機車行合作，致力打造「共好」的電動運具生態系。Gogoro社區店能同時修理燃油機車與電動機車，讓傳統機車行順利進行「油電銜接」，足以成為「產業轉型」的關鍵戰略。

除了官員與相關產業合作，地方政府響應亦十分重要。對此，桃園市副市長 蘇俊賓、新竹市長 高虹安以及新竹縣長 楊文科皆參與台灣城市淨零治理論壇活動。桃園市副市長 蘇俊賓就提到：電動機車排碳量只有七期燃油機車的40％，有鑑電動機車的減碳效益，桃園市今年電動機車補助也新增汰舊換新的專案，例如以「桃汰郎」專案補助汰換十年以上老車、「青年輕E購」專案加碼補助青年等。

不只官員與相關產業合作，地方政府響應亦十分重要。對此，桃園市副市長 蘇俊賓、新竹市長 高虹安以及新竹縣長 楊文科皆參與台灣城市淨零治理論壇活動。 圖／SMAT 提供

新竹市長 高虹安認為，要讓民眾願意將燃油機車汰換為電動機車，可以提高民眾汰換的誘因，例如研議將汰換老車年限放寬到車齡十年以上，藉此提升民眾使用的便捷性。而在任內就十分重視城市淨零治理的新竹縣長 楊文科，除了與新竹市共同整合路網，新竹縣也規劃公共自行車系統、大眾運輸、電動自駕車巴士等手段來達成低碳轉型目標。