快訊

NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

愛翹腳恐精子變質量變少！重症醫揭「長期翹腳」3大危害 2招降低傷害

洗完手還用烘手機？她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

電動機車資費補貼研議！台灣城市淨零治理論壇，邁向綠色永續、淨零生活環境

聯合線上／ 記者張振群／綜合報導

行政院副院長 鄭文燦於台灣城市淨零治理論壇座談會上拋出「考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化。」研議方向，更表示電動機車產業鏈將會是台灣下一個兆元產業。 圖／SMAT 提供
行政院副院長 鄭文燦於台灣城市淨零治理論壇座談會上拋出「考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化。」研議方向，更表示電動機車產業鏈將會是台灣下一個兆元產業。 圖／SMAT 提供

為逐步達成「2050淨零排放」目標與實踐國家發展委員會制定的「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型路徑。台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》共同舉辦「未來城市 淨零轉動」台灣城市淨零治理論壇。邀請中央部會、地方首長以及產學代表分享經驗與方針，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》共同舉辦「未來城市 淨零轉動」台灣城市淨零治理論壇，邀請中央部會、地方首長以及產學代表分享經驗與方針，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標。 圖／SMAT 提供
台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》共同舉辦「未來城市 淨零轉動」台灣城市淨零治理論壇，邀請中央部會、地方首長以及產學代表分享經驗與方針，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標。 圖／SMAT 提供

過去就致力推行零排放電動載具發展的行政院副院長 鄭文燦，不僅親自出席台灣城市淨零治理論壇，更拋出「考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化。」的研議方向。因為機車是國人最普遍的交通工具，密度於全球各國更是名列前茅，若能加強機車的轉型力道，就能讓生活環境更加美好。

不僅如此，行政院副院長 鄭文燦還提及電動運具發展不僅帶來減碳效益，更帶動產業發展。尤其電動機車產業鏈除了涵蓋傳統燃油車機的六大系統，還加上車用智慧控制系統、電動機系統、電池系統、充電系統等四大系統，可有效帶動上中下游整體產業鏈，這些不僅都是台灣產業強項，相信電動運具也會是台灣下一個兆元產業。

SMAT理事長邱俊榮表示：「智慧」與「移動」是淨零轉型的關鍵字，氣候變遷驅動許多生活的改變，如何智慧的擘畫淨零未來，對產業和政府都是非常重要的事。當中，「淨零轉動」移動造就人類的進步，轉動人類發展的進程，智慧與移動的結合對於市民生活、國家發展都有重大意義，這也是台灣智慧移動產業協會成立的使命。

SMAT致力於電動運具的推展，而台灣運具裡最重要的角色就是機車，目前台灣有多達1,400萬餘台，國發會也在淨零路徑中設定電動機車發展的目標，因此，SMAT不斷倡議政府訂定加速推動電動機車發展政策目標，期盼中央與地方政府，設定更積極的電動機車發展目標，將有助於台灣加速淨零腳步。

身為台灣電動機車銷售份額最大的Gogoro（睿能創意），面對台灣「2050淨零排放」目標更是責無旁貸。Gogoro台灣總經理 姜家煒提到Gogoro重視合作價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具），所以在邁向淨零路上Gogoro會繼續扮演支持各界的角色。

Gogoro台灣總經理 姜家煒表示：Gogoro重視合作價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具），所以在邁向淨零路上Gogoro會繼續扮演支持各界的角色。 圖／SMAT 提供
Gogoro台灣總經理 姜家煒表示：Gogoro重視合作價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具），所以在邁向淨零路上Gogoro會繼續扮演支持各界的角色。 圖／SMAT 提供

關於合作，Gogoro亦有豐富的經驗，例如PBGN串聯各廠牌打造換電網絡與豐富產品線，還有今年3月推出的「社區店」與各家機車行合作，致力打造「共好」的電動運具生態系。Gogoro社區店能同時修理燃油機車與電動機車，讓傳統機車行順利進行「油電銜接」，足以成為「產業轉型」的關鍵戰略。

除了官員與相關產業合作，地方政府響應亦十分重要。對此，桃園市副市長 蘇俊賓、新竹市長 高虹安以及新竹縣長 楊文科皆參與台灣城市淨零治理論壇活動。桃園市副市長 蘇俊賓就提到：電動機車排碳量只有七期燃油機車的40％，有鑑電動機車的減碳效益，桃園市今年電動機車補助也新增汰舊換新的專案，例如以「桃汰郎」專案補助汰換十年以上老車、「青年輕E購」專案加碼補助青年等。

不只官員與相關產業合作，地方政府響應亦十分重要。對此，桃園市副市長 蘇俊賓、新竹市長 高虹安以及新竹縣長 楊文科皆參與台灣城市淨零治理論壇活動。 圖／SMAT 提供
不只官員與相關產業合作，地方政府響應亦十分重要。對此，桃園市副市長 蘇俊賓、新竹市長 高虹安以及新竹縣長 楊文科皆參與台灣城市淨零治理論壇活動。 圖／SMAT 提供

新竹市長 高虹安認為，要讓民眾願意將燃油機車汰換為電動機車，可以提高民眾汰換的誘因，例如研議將汰換老車年限放寬到車齡十年以上，藉此提升民眾使用的便捷性。而在任內就十分重視城市淨零治理的新竹縣長 楊文科，除了與新竹市共同整合路網，新竹縣也規劃公共自行車系統、大眾運輸、電動自駕車巴士等手段來達成低碳轉型目標。

相關新聞

國內電信詐騙猖獗 立委邱臣遠揭國內「打詐三缺口」

國內電信詐騙猖獗，民眾黨立院黨團總召邱臣遠今天指出，據刑事局統計，111年網路詐騙案造成民眾超過22億元損失，年增13....

照片看歷史／國軍退除役將官聯誼會 1961年首次召開會員大會

1961年4月12日，國軍退除役將官聯誼會第一次會員大會上午在台北市中山堂光復廳舉行，參加大會的有大陸在台及計資核階退除役上中少將將官570多人。主席團楊森、石敬亭、趙觀濤、秘書長趙家焯分別報告聯誼會意義和籌備經過，會中通過了會章和選舉出31位幹事。

「出版業像生病老人」 郝明義籲圖書折扣秩序制立法

電商折扣戰嚴重衝擊出版業，大塊文化董事長郝明義認為出版業已像生病的老人，急需搶救，他呼籲政府推動「圖書折扣秩序制」立法，...

電商打折扣戰、通路惡性競爭 史哲：保護出版業刻不容緩

電商折扣戰嚴重衝擊出版業，立法委員陳培瑜等人今天邀集各界人士舉行「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會，盼能...

立委要求參考國外經驗建立平台 全民檢舉網路詐騙廣告

時代力量立委邱顯智今天表示，近來網路詐騙廣告推陳出新，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署，政府應該建立線上詐騙廣告檢舉平台...

發展遲緩兒評估要等半年 立委促擴大量能、增加人力

受到疫情影響，許多家長擔心染疫，大部分時間都讓孩子待在家裡，少有機會與他人互動，影響孩子早期發展，截至去年底，全國疑似發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦