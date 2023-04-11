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陳吉仲憂進口蛋正常化 立委邱臣遠籲以台商為主作延伸

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
農委會今召開蛋雞產業座談會，農委會主委陳吉仲在會中坦言「明年也可能缺蛋」且憂進口蛋專案恐變正常化。 圖/聯合報系資料照
農委會今召開蛋雞產業座談會，農委會主委陳吉仲在會中坦言「明年也可能缺蛋」且憂進口蛋專案恐變正常化。 圖/聯合報系資料照

農委會今天召開蛋雞產業座談會，農委會主委陳吉仲稱「明年也可能缺蛋」且憂進口蛋專案恐變正常化。民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，缺蛋不是一天兩天的問題，陳吉仲應為自己的政策負責，包含過去三年成立的養雞國家隊也沒有達到實質效益，缺蛋看起來不是一時三刻可以解決的，最重要是要掌握整個市場供需穩定。

邱臣遠說，相關產銷機制應再強化，避免產銷間有不肖廠商囤貨，或相關價格上不夠透明；政府對通路使用和國人需求也應掌握更有效的比例，相關價格應該也要合理，若國內生產量無法拉起，是否要評估和周遭國家的台商或廠商進行進口蛋配比，以台商為主，作為市場延伸。

民眾黨立委賴香伶認為，農委會對調配的危機處理及應變不及格，無法洞燭先機。民眾黨立委陳琬惠表示，台灣不缺拋問題的主委，只缺解決問題的部長，誰當農業部長之前，都應先提出解決缺蛋問題，並使豬肉價格回穩，以安民心。民眾黨立委張其祿認為，國內市場供需得穩定，進口蛋專案不該變成正常化。

農委會今召開蛋雞產業座談會，農委會主委陳吉仲在會中坦言「明年也可能缺蛋」且憂進口蛋專案恐變正常化。 圖/聯合報系資料照
農委會今召開蛋雞產業座談會，農委會主委陳吉仲在會中坦言「明年也可能缺蛋」且憂進口蛋專案恐變正常化。 圖/聯合報系資料照

民眾黨 農委會 邱臣遠

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