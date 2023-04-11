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猴痘疫情未急劇上升 隔離方式下周公布細節

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

猴痘個案持續新增個案，但個案數不如前幾週急劇上升，外界關心是否可視為疫情趨緩。疾管署副署長羅一鈞表示，不能說是趨緩，但至少沒有幾何式、等比級數的方式上升；但也擔心社區有隱藏個案未篩檢出來，因此希望透過疫苗接種建立社區防火牆。昨天開放登記的猴痘疫苗尚約有1萬2千個名個額可登記。

目前全國各縣市共50家合作醫院可提供接種服務，提供登記接種人數為3萬人。羅一鈞表示，提供50家醫院接種，目前14家醫院名額已額滿，但還有36家醫院可登記，後續將視登記情形，再決定是否協調加開醫院診次。

他表示，昨天開放登記的疫苗截至今天中午12時，已完成登記共1萬8170人。這兩天皆為前一個鐘頭登記人數最多，昨天前一小時有1萬2706人，今天前一小時則有1千多人。

另針對猴痘患者放寬隔離，羅一鈞表示，上週五已跟地方衛生局開會，目前多同意輕症採在家自主健康管理，但本周四會再跟民間團體討論溝通，預計下周二公布施行細節。

猴痘 羅一鈞 疫苗 隔離

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