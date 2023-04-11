牛潮埔儲能迫停工 再生能源產業將引發寒蟬效應

全球預計2050年達到淨零排碳目標，台灣政府以實際行動參與，國發會規劃2050年台灣總電力之60～70%為再生能源、9～12%來自氫能，20～27%為能源安全下使用碳補捉之火力發電。面對政府政策，民間業者積極響應，民間業者投入能源市場佈局，近期多家能源概念股也風光上市，從上到下一起動起來。

根據國發會公布的淨零轉型十二戰略中，將「電力系統與儲能」列為關鍵戰略之一。然而，儲能推動卻不如想像中順利，位於高雄全國最大的牛潮埔儲能案場，日前因民眾連署、議員質疑合法性等問題，被迫停工。

對此，牛潮埔儲能案場最大開發商三地能源表示：申請過程合法合規，該項決議衝擊業者信心，盼望與地方、中央多方溝通，齊心達到淨零排放目標。

牛潮埔儲能案場由四大集團合資入股簽約。 圖／三地能源 提供

儲能為能源轉型必要 仰賴民間企業投入

牛潮埔儲能一案是由三地能源攜手和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團的利億國際投資、遠雄集團的遠雄人壽簽署合資協議，是國內在儲能政策推進的重要里程碑。

由於綠能、再生能源快速應用在日常生活，最常見的儲能應用就是電動汽、機車逐漸普及，儲能、供電系統需求也跟著攀升，根據marklines數據顯示，2022年全球電動車銷量約1012萬輛，預估在2025年全球電動車銷量可望超越2,300萬輛，以每年約30％成長率攀升，因此，穩定儲能供電系統是未來全台灣民生所需。

儲能是為因應再生能源有間歇性問題，儲能可穩定電力系統，讓電力使用達到最高效益。不管是再生能源、或儲能案場建置，都需要民間企業共同投資，預計牛潮埔儲能案場建置完成後，可供應全台6萬戶家庭一日用電量。

電動車銷售快速成長，充電站也日漸普及成為民眾日常必需。 圖／特爾電力 提供

國外行之有年，儲能安全性高

目前儲能廠在國外行之有年，美國、中國、德國、英國、印度、澳洲均有許多案例，甚至地狹人稠的的新加坡，城市內一樣有儲能案場設置，也有不少日本居民於家中設置小型儲能設備，國內Gogoro充電站也類似儲能概念，Gogoro充電站普遍設置於超商、加油站旁，顯示在一定的規範與使用下是極為安全的設施。

三地能源強調：牛潮埔儲能案場是乙種工業用地，非外界所傳設置在住宅區，距離住宅80公尺，遠高於政府所規定的30公尺，送審過程中確定無需申請建照、雜照，過程一切依照政府規定，絕無不法！未來完工後，不僅台電及標檢局等相關單位審核才能使用，也會委由第三方單位檢驗，全程將以安全為優先考量。

高雄市政府因地方反對為鄰，要求合法申請和設置的三地能源撤案另覓他處，而相較高雄對於儲能發展的作法，台中市顯得更尊重科學專業，且理性的在民眾疑慮與中央政策的矛盾中，善盡地方政府把關的職責，台中有其中一儲能設備座落地點，選在人潮擁擠的七期的百貨公司旁，台中市長盧秀燕理性表態，「交通局有評估過！」。

儲能設能一如變電所及加油站，都是生活必要，基於環境品質、安全考量或擔心影響房價，被視為嫌惡設施。政府因為地方民聲突然要求投資業者暫時停工，相關主管機關卻無完善的配套方案，投資方接下來可能還需要面對無止盡的溝通與時間成本，一旦破局無法善了，必會引起再生能源產業界的寒蟬效應，進而影響台灣能源轉型的大藍圖。