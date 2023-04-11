立委要求參考國外經驗建立平台 全民檢舉網路詐騙廣告

時代力量立委邱顯智今天表示，近來網路詐騙廣告推陳出新，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署，政府應該建立線上詐騙廣告檢舉平台，透過便民檢舉機制，快速蒐集線上疑似詐騙廣告，有效下架，公布每個月的下架數量，遏止詐騙對全民的傷害。

邱顯智上午舉行記者會，要求政府參考國際經驗，盡速建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台，全民可以直接檢舉相關線上詐騙廣告，有效下架線上詐騙廣告。

邱顯智指出，近來網路詐騙廣告推陳出新，充斥在Facebook、Google等數位平台與社群媒體，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署事後追查，疲於奔命，或者讓基層員警拼命檢舉，要讓全民加入檢舉，用最快的速度下架詐騙廣告。

邱顯智說，基層員警為了處理各種類型的詐騙受害案件，已經疲於奔命，但為了測試Google公司的檢舉量能，刑事局又在清明連假期間，要求各外勤大隊通報檢舉350件數，這種做法顯然加重基層警政人員的負擔，無法有效遏制詐騙。

邱顯智認為，內政部警政署主掌的165全民防騙網，雖然設有報案與檢舉管道，主要是處置已經發生詐騙受害案件的報案及檢舉，不該再負擔事前預防，同時更難以處理大量、不斷更新的線上詐騙廣告頁面。

邱顯智表示，更有效率的方法應該是引入全民參與，建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台。檢舉平台由管理網路平台的數位發展部主責，積極處理線上詐騙源頭廣告，專責擔任民眾檢舉與網路平台間的通報窗口，希望讓全民直接檢舉詐騙廣告，在時效內有效與業者溝通處理下架作業。

邱顯智指出，在完全沒有物質獎勵的情況下，台灣一年可開出600萬張民眾舉發的交通罰單，沒道理無法下架600萬個冒名粉專廣告，未來如果加上適當的獎勵回饋機制，一定能夠迅速有效下架線上詐騙廣告。