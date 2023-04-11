快訊

缺藥中心今成立 吳秀梅：每兩周公布最新缺藥資訊

內湖連開15槍傷人左小腿 槍手變裝外送員、掛機車假車牌躲追緝

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

立委要求參考國外經驗建立平台 全民檢舉網路詐騙廣告

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智上午舉行「全民下架詐騙廣告，建立網路檢舉平台」記者會。圖／邱顯智國會辦公室提供
時代力量立委邱顯智上午舉行「全民下架詐騙廣告，建立網路檢舉平台」記者會。圖／邱顯智國會辦公室提供

時代力量立委邱顯智今天表示，近來網路詐騙廣告推陳出新，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署，政府應該建立線上詐騙廣告檢舉平台，透過便民檢舉機制，快速蒐集線上疑似詐騙廣告，有效下架，公布每個月的下架數量，遏止詐騙對全民的傷害。

邱顯智上午舉行記者會，要求政府參考國際經驗，盡速建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台，全民可以直接檢舉相關線上詐騙廣告，有效下架線上詐騙廣告。

邱顯智指出，近來網路詐騙廣告推陳出新，充斥在Facebook、Google等數位平台與社群媒體，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署事後追查，疲於奔命，或者讓基層員警拼命檢舉，要讓全民加入檢舉，用最快的速度下架詐騙廣告。

邱顯智說，基層員警為了處理各種類型的詐騙受害案件，已經疲於奔命，但為了測試Google公司的檢舉量能，刑事局又在清明連假期間，要求各外勤大隊通報檢舉350件數，這種做法顯然加重基層警政人員的負擔，無法有效遏制詐騙。

邱顯智認為，內政部警政署主掌的165全民防騙網，雖然設有報案與檢舉管道，主要是處置已經發生詐騙受害案件的報案及檢舉，不該再負擔事前預防，同時更難以處理大量、不斷更新的線上詐騙廣告頁面。

邱顯智表示，更有效率的方法應該是引入全民參與，建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台。檢舉平台由管理網路平台的數位發展部主責，積極處理線上詐騙源頭廣告，專責擔任民眾檢舉與網路平台間的通報窗口，希望讓全民直接檢舉詐騙廣告，在時效內有效與業者溝通處理下架作業。

邱顯智指出，在完全沒有物質獎勵的情況下，台灣一年可開出600萬張民眾舉發的交通罰單，沒道理無法下架600萬個冒名粉專廣告，未來如果加上適當的獎勵回饋機制，一定能夠迅速有效下架線上詐騙廣告。

詐騙 廣告 邱顯智

延伸閱讀

汽車隔熱紙透光率全面納管 王國材：一步一步來

六福村數不清狒狒數量 邱顯智指竹縣府應掌握

三個月內改善？車輛隔熱紙未納管引發行車安全 交通部承認落後各國！

汽車隔熱紙透光度納管 王國材：3個月內提法規修正

相關新聞

立委要求參考國外經驗建立平台 全民檢舉網路詐騙廣告

時代力量立委邱顯智今天表示，近來網路詐騙廣告推陳出新，打擊線上廣告詐騙，不能僅靠警政署，政府應該建立線上詐騙廣告檢舉平台...

發展遲緩兒評估要等半年 立委促擴大量能、增加人力

受到疫情影響，許多家長擔心染疫，大部分時間都讓孩子待在家裡，少有機會與他人互動，影響孩子早期發展，截至去年底，全國疑似發...

賦予二手玩具新生命 「玩聚窩」教會孩子環保 連媽媽都超愛

據「台灣玩具圖書館協會」統計，台灣每年製造數百公噸的玩具廢棄物，其中高達90%的玩具以塑膠製成，逾八成的廢棄塑料玩具被焚燒或掩埋，對環境造成嚴重衝擊。因此，提高玩具回收率及延長玩具使用壽命，成為減輕地球負擔與環境永續發展的重要課題之一。 為此，105年成立的玩具銀行以「環保」與「教育」為核心價值，希望透過玩具為社會大眾創造美好生活經驗，成為兒童、長輩、身心障礙者及弱勢族群的好夥伴，並落實惜物與分享觀念。不少媽媽在接觸過後，都對此讚不絕口，甚至認為有金錢買不到的收穫。...

立法延宕3年！環團今要求「海洋保育法」盡速三讀通過

「海洋保育法」草案於2020年7月已陳報行政院審查，但至今未送入立法院。綠色和平今在立院周邊的濟南路上高掛「三讀海洋保育...

照片看歷史／1966年獵人聚餐百人大啖天鵝肉 遲到者望盤興嘆

1966年4月11日，狩獵協會在中華體育協會的大廳內舉辦獵人餐會，當天晚上的主菜是「天鵝肉」，100多名狩獵同好除了享用天鵝燒，也紛紛依著天鵝標本的旁邊，攝影留念。

【總編開箱】陳耀祥、李進勇都是殺了獨立機關的劊子手

NCC昨天再度迎來跟中天打官司的9連敗，一個獨立機關老是屢訴屢敗，已經夠難堪了，而為因應愈來愈多的訴訟案，NCC一年就編了1310萬的訴訟費，整整是前主委詹婷怡的快9倍，對於立委的質疑，主委陳耀祥大言不慚地說「我們都是被告」。另一個獨立機關—中選會主委李進勇「忘了我是誰」屢次的爭議演出，最近更是以前市長的身分扼殺了基隆首個地方「護海公投」。從陳耀祥到李進勇，都讓獨立機關這四字變成「侮辱性極強」的字眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦