快訊

楊永明再槓總統府 「2重要人物缺席國安會」

采子淚崩！當眾鞠躬5秒道歉 自責劈腿傷害人

影／距離5海里 央視曝目視我「宜陽艦」畫面

2023癌症論壇／神隊友當後盾 財務不再成癌友負擔

聯合報／ 記者蘇湘雲林琮恩周佩怡邱書昱／台北即時報導
南山人壽健康照護企劃部副總經理陳碧玉建議，民眾選擇癌症保單，可以依照年齡、預算進行評估，若後續預算充足，則可以利用補充包險種來補齊。記者葉信菉／攝影
南山人壽健康照護企劃部副總經理陳碧玉建議，民眾選擇癌症保單，可以依照年齡、預算進行評估，若後續預算充足，則可以利用補充包險種來補齊。記者葉信菉／攝影

2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」9日下午以「抗癌財務減負擔」主題進行演講。在癌症有了新科技療法朝向慢性病化趨勢，但相應的是得花上龐大財務，顯見在健康時規劃良好商業保險的重要性。這次與會專家們談到依照年齡、預算選擇評估保單，對於弱勢族群也有可供選擇的保險，而萬一罹癌，壽險公會也有提供「理賠醫起通」服務，患者能專注治療，免於奔波醫院間只為索取理賠文件。

「金融力與健康力是一體兩面！」金融消費評議中心董事長、陽明交通大學特聘教授林志潔表示，在金融普惠的理念下，各種金融商品更為多元，對生活較辛苦的弱勢族群，有「微型保險上架」服務，保費較低之外也與有沒有罹癌沒關係，可為家庭帶來更多保障，另外，預算有限民眾也可考慮選擇「小額終老保險」。

她提醒，財務規劃是整體的概念，即使罹癌，除了防癌險等醫療保單，還是能安排儲蓄型保單、投資、信託、小額終老保險，不僅盤點好手上資源，更要切記「理財要先讓當下過的富足、愉快。」而非本末倒置，將今日的收入全數投入保險。

她說，相關訊息在「保障型保險商品平台」可查詢，並且叮嚀民眾及長者須注意詐騙，要把老本顧好，切勿輕信他人，「要有錢，才能理財。」若不了解哪些金融商品是合法商品，可以至金管會網站查詢合法金融業者名單，也可撥打金融服務專線1998諮詢。

從商業保險角度來看，南山人壽健康照護企劃部副總經理陳碧玉指出，根據2022年理賠數據，光是癌症險理賠達135億元，平均每個月有3千位保戶申請理賠；再攤開保戶的癌症險平均保額約56萬元，但是隨著新療法問世，過去購買的保單不見得會理賠。

因此，她建議，對中壯年族群需要定期審視以前的癌症保單，對於新式療法，像是機器人手臂、免疫療法、基因檢測等，可以利用補充包險種來補齊，而年輕小資族而言可以買定期癌症保障及健康促進的外溢保單。

她也將保單分為三大類型，首先是住院醫療、手術險；二為實支實付，憑醫療單據申請一定額度的理賠；三是近年詢問度較高的一次給付型保險，一旦確診，就可先領取理賠金，方便後續彈性使用。

然而，罹癌後在申請商業醫療給付時，經常要往返醫院申請詳細病歷及診斷報告予保險公司。中華民國人壽保險商業同業公會資訊應用組主任陳乙棋表示，壽險公會提供「理賠醫起通」服務，民眾只要向一家保險公司提出申請並授權使用資料，只要是在合作的醫療院所就診期間，診斷證明及收據電子檔寄送予保險公司，並協助轉送患者其他家保險公司，加速理賠流程。該計畫目前有19家保險公司，全台17家醫療院所參與。

同時，壽險公會也提供「保險存摺」服務。陳乙棋指出，有了這項服務，民眾只要透過手機，就能隨時隨地一覽自身所有保險資訊，網頁中以簡單明瞭的方式呈現不同保單重要資訊，包括保險公司、商品名、險種、保額、日期等。

他表示，民眾不必擔心紙本保單遺失，並且能夠定期檢視保單情況，未來也將擴增項目，納入身故保額、住院日額等保單詳細給

中華民國人壽保險商業同業公會資訊應用組主任陳乙棋表示，壽險公會推出的「理賠醫起通」服務，目前有19家保險公司，全台17家醫療院所參與。記者葉信菉／攝影
中華民國人壽保險商業同業公會資訊應用組主任陳乙棋表示，壽險公會推出的「理賠醫起通」服務，目前有19家保險公司，全台17家醫療院所參與。記者葉信菉／攝影
金融消費評議中心董事長、陽明交通大學特聘教授林志潔叮嚀民眾及長者須注意詐騙，要把老本顧好，切勿輕信他人，「要有錢，才能理財。」若不了解哪些金融商品是合法商品，可以至金管會網站查詢合法金融業者名單。記者葉信菉／攝影
金融消費評議中心董事長、陽明交通大學特聘教授林志潔叮嚀民眾及長者須注意詐騙，要把老本顧好，切勿輕信他人，「要有錢，才能理財。」若不了解哪些金融商品是合法商品，可以至金管會網站查詢合法金融業者名單。記者葉信菉／攝影
2023癌症高峰論壇「擁抱您 不會一個人」專家陣容龐大，邀請到（左起）中華民國人壽保險商業同業公會資訊應用組主任陳乙棋、財團法人金融消費評議中心董事長林志潔、南山人壽健康照護企劃部副總經理陳碧玉、聯合報副總編輯暨健康事業部營運長洪淑惠。記者葉信菉／攝影
2023癌症高峰論壇「擁抱您 不會一個人」專家陣容龐大，邀請到（左起）中華民國人壽保險商業同業公會資訊應用組主任陳乙棋、財團法人金融消費評議中心董事長林志潔、南山人壽健康照護企劃部副總經理陳碧玉、聯合報副總編輯暨健康事業部營運長洪淑惠。記者葉信菉／攝影

保險 癌症 罹癌

延伸閱讀

銀行賣投資保單 難度變高

警致電酸「你這詐騙仔」假檢官惱羞 女險遭詐見狀傻眼

懶人包／毛孩生病好擔心？ 寵物險理賠上限、額度、初次投保續保年齡限制、費率一次看

兒童節細數育兒政策 張善政：當桃園爸媽的「神隊友」

相關新聞

2023癌症論壇／神隊友當後盾 財務不再成癌友負擔

2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」9日下午以「抗癌財務減負擔」主題進行演講。在癌症有了新科技療法朝向慢性病化趨勢...

照片看歷史／1954年士林園藝試驗所蘭花展 「美齡蘭」最奪目

1954年4月9日，為慶祝正副總統就任，省農林廳及省內愛蘭人士籌組的中國蘭花協會籌備處在士林園藝試驗所舉行蘭花展覽，當日下午3時，展覽會特先舉行預展招待各界貴賓，由籌備主任胡偉克揭幕，皮作瓊啟鑰。邀請于右任、狄膺、徐柏園、胡昌熾、程天放、鈕先銘、藍欽夫人、蔡斯夫人、賈棠夫人等中外人士數百人參加。

有規定無罰則 沙灘車亂象仍頻傳

沙灘車在各地成了很受歡迎的戶外休閒活動，但宜蘭南澳神祕沙灘於二○一八年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀五人死亡，至今仍未立法管理；而且沙灘車明顯衝擊在地生態景觀，被批評把公共自然美景變成業者迎賓的祕密基地，諸多亂象至今仍看不到主管機關。

聯合報一周大事4/2~4/8

國內

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

本周六4月1日起，將迎來為期5天的清明連假，同時也有多項新制準備上路。除了全民普發6000元款項將陸續入帳，還有多項攸關民生、交通等政策同步上路，包括電價調漲11%、北北基計程車起跳價漲至85元等，多項攸關民眾荷包。《聯合新聞網》整理出9大即將上路的新制，幫助讀者快速掌握。

兩步驟訂閱udn Chrome Push 接收新聞零時差！

根據市調業者 NetMarket Share 統計，2016 年在電腦桌面瀏覽器佔有率上，Google 的網路瀏覽器 Chrome，已成為最多人使用的瀏覽器。《聯合新聞網》為滿足使用者多方位接受訊息的需求，即日起推出 Chrome Push新聞功能，只要簡單的兩小步驟，就能收到 udn Chrome新聞推播通知 (notification)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦