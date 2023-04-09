2023癌症論壇／神隊友當後盾 財務不再成癌友負擔

2023癌症高峰論壇「擁抱您，不會一個人」9日下午以「抗癌財務減負擔」主題進行演講。在癌症有了新科技療法朝向慢性病化趨勢，但相應的是得花上龐大財務，顯見在健康時規劃良好商業保險的重要性。這次與會專家們談到依照年齡、預算選擇評估保單，對於弱勢族群也有可供選擇的保險，而萬一罹癌，壽險公會也有提供「理賠醫起通」服務，患者能專注治療，免於奔波醫院間只為索取理賠文件。

「金融力與健康力是一體兩面！」金融消費評議中心董事長、陽明交通大學特聘教授林志潔表示，在金融普惠的理念下，各種金融商品更為多元，對生活較辛苦的弱勢族群，有「微型保險上架」服務，保費較低之外也與有沒有罹癌沒關係，可為家庭帶來更多保障，另外，預算有限民眾也可考慮選擇「小額終老保險」。

她提醒，財務規劃是整體的概念，即使罹癌，除了防癌險等醫療保單，還是能安排儲蓄型保單、投資、信託、小額終老保險，不僅盤點好手上資源，更要切記「理財要先讓當下過的富足、愉快。」而非本末倒置，將今日的收入全數投入保險。

她說，相關訊息在「保障型保險商品平台」可查詢，並且叮嚀民眾及長者須注意詐騙，要把老本顧好，切勿輕信他人，「要有錢，才能理財。」若不了解哪些金融商品是合法商品，可以至金管會網站查詢合法金融業者名單，也可撥打金融服務專線1998諮詢。

從商業保險角度來看，南山人壽健康照護企劃部副總經理陳碧玉指出，根據2022年理賠數據，光是癌症險理賠達135億元，平均每個月有3千位保戶申請理賠；再攤開保戶的癌症險平均保額約56萬元，但是隨著新療法問世，過去購買的保單不見得會理賠。

因此，她建議，對中壯年族群需要定期審視以前的癌症保單，對於新式療法，像是機器人手臂、免疫療法、基因檢測等，可以利用補充包險種來補齊，而年輕小資族而言可以買定期癌症保障及健康促進的外溢保單。

她也將保單分為三大類型，首先是住院醫療、手術險；二為實支實付，憑醫療單據申請一定額度的理賠；三是近年詢問度較高的一次給付型保險，一旦確診，就可先領取理賠金，方便後續彈性使用。

然而，罹癌後在申請商業醫療給付時，經常要往返醫院申請詳細病歷及診斷報告予保險公司。中華民國人壽保險商業同業公會資訊應用組主任陳乙棋表示，壽險公會提供「理賠醫起通」服務，民眾只要向一家保險公司提出申請並授權使用資料，只要是在合作的醫療院所就診期間，診斷證明及收據電子檔寄送予保險公司，並協助轉送患者其他家保險公司，加速理賠流程。該計畫目前有19家保險公司，全台17家醫療院所參與。

同時，壽險公會也提供「保險存摺」服務。陳乙棋指出，有了這項服務，民眾只要透過手機，就能隨時隨地一覽自身所有保險資訊，網頁中以簡單明瞭的方式呈現不同保單重要資訊，包括保險公司、商品名、險種、保額、日期等。