資策會與阿根廷軟體產業協會簽署MOU 開拓南美洲市場商機

財團法人資訊工業策進會（資策會）日前與從阿根廷遠道而來的阿根廷軟體產業協會（Cámara de la Industria Argentina del Software , CESSI*註）Sergio Candelo會長會面，執行長卓政宏親自接待，雙方並簽署合作備忘錄，為數位轉型交流開啟新局，外交部總領事陳昆甫、經濟部國貿局專員柯孟君特地蒞臨現場觀禮。

資策會與阿根廷軟體產業協會（CESSI）簽署MOU ，為數位轉型議題進行交流，CESSI會長Sergio Candelo（左）與資策會執行長卓政宏（右）為雙方代表進行簽署。 圖／資策會 提供

資策會近年協助國內政府與產業數位轉型有成，曾吸引日本經濟產業省、奧勒岡臺灣工商會跨海連線交流。此次資策會與CESSI合作，雙方將就數位轉型趨勢及應用、資安防禦技術、5G與國際標準認驗證、產業商機共創與協助青年創業等主題，透過舉辦線上專題研討、專家座談等方式，進行緊密的合作交流。資策會希望透過此次的合作，將長期累積的能量進行國際輸出，協助阿根廷產業精進數位轉型工作及科技發展，進而為國內產業開拓南美洲地區市場商機。

阿根廷CESSI會長Sergio Candelo表示，2014年起，阿根廷政府即推動發展資通訊相關產業的計畫，目前阿根廷的軟體產業輸出已達22億美金，更有逾5,000家獲國際認證的科技公司，別具發展潛力。Sergio Candelo提到，CESSI向來關注臺灣資通訊產業及軟體業發展，素聞資策會是國內資通訊產業研發及人才培育的推手，期望能藉由彼此交流數位轉型趨勢議題，促進阿根廷資訊科技產業於國內及海外市場發展，同時培訓專業的資通訊人才，企盼能夠創造4萬個工作機會，讓阿根廷的人民對於軟體發展更有參與感，開啟更多的合作機會。

資策會執行長卓政宏指出，阿根廷的新創公司（start-up）不受疫情影響，2021年時獨角獸企業反而逆勢成長，從5家翻倍達11家，這些企業第一季的市值加總起來約有1250億美元，這是非常令人讚嘆與驚豔的成績。而為協助企業於數位轉型大海中順利航行，資策會擔任「引水人」角色，於內部自主成立「數位轉型學堂」（ACE School），培育逾200名數位轉型專家，與企業共創多贏合作新生態系。對於此次與阿根廷的合作，卓政宏認為，後續的合作將為台灣與阿根廷二國串起真誠、實質、意義深遠的產業外交，普惠兩國人民的智慧生活。

值得一提的是，在此次雙方交流會議中，資策會產研所（MIC）所長洪春暉分享資策會在臺灣數位轉型過程中所付出的努力及成果案例，例如虛實整合（OMO）數位體驗如何應用於服務業、醫療業等經驗。Sergio Candelo表示，資策會對於臺灣資通訊產業推動有很大的助力，並對臺灣在電子支付、便利商店數位化、智慧工廠等數位化成果表示讚許，另也提出，各國於數位化進程中，應關注可能面臨的倫理或法律議題。Sergio Candelo進一步表示，相當期待未來與資策會能夠有更多如人才培育等具體的合作，共創雙方雙贏局面；對此，資策會執行長卓政宏亦表達支持，未來將從資策會在各面向的資通訊能量或成果開啟與阿根廷合作機會。

*註：CESSI創立於1982年，為阿根廷軟體產業及資訊服務業的主要代表者；會員超過500家公司，包括在阿根廷當地從事軟體開發、生產及銷售之公司及其他衍生之軟體服務業等，並與資通訊及新創產業聚落共計約1,300多個單位進行合作，合計會員營收及創造之就業機會占阿根廷資訊軟體業超過八成。