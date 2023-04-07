翻轉教育 簡榮宗將用創新科技跳脫傳統教育框架

經過立委參選人、義消顧問團團長簡榮宗奔走媒合，熱心公益的「加州椰子」董事長姚瑞欣與「汐止心汐止情慈善協會」理事長劉威麟，四日一日舉辦兒童節公益電影欣賞，精選親子動畫「胡桃鉗與魔笛公主的奇幻冒險」，邀請缺乏資源的弱勢學童，一起走進電影院欣賞電影。

立委參選人、義消顧問團團長簡榮宗(左起)，「加州椰子」董事長姚瑞欣與「汐止心汐止情慈善協會」理事長劉威麟，舉辦兒童節公益電影欣賞。 圖／簡榮宗 提供

簡榮宗的「簡叔叔公益電影欣賞會」連續舉辦數年，讓數百名汐止學童能夠有機會到電影院欣賞電影。簡榮宗相信孩子有快樂童年，對孩子人格發展有著正面影響，他非常重視學生的教育與身心靈健康。

簡榮宗(右二)與「汐止心汐止情慈善協會」理事長劉威麟(左一)和義工們，合辦兒童節公益電影活動。 圖／簡榮宗 提供

近年疫情的影響下，意外促成數位教育的加速發展，簡榮宗希望透過新科技翻轉教育，透過導入AI與大數據、物聯網等科技，推動個別化學習，讓教師深入了解教學狀況，因材施教，協助個別學生調整教學步調，提升學生自主學習的意願，強化教育量能，優化教育品質。

除了翻轉傳統教育方式，簡榮宗擁抱元宇宙的浪潮，將元宇宙融入教育，透過虛擬實境的場景體驗，讓學生突破地理限制，身臨其境更深入參與，藉由沈浸式學習，讓學習成效更加倍。面對元宇宙，簡榮宗要讓孩子多元學習、適性發展，及早掌握未來科技趨勢，培養更多優質的科技人才。

簡榮宗近年深入地方，走訪七星區中小學，發現偏鄉學校資源不足，他積極向民間企業爭取資源，去年為東北角中小學聯盟爭取「夏恩英語」教育資源。

疫情催化教育的智慧轉型，卻凸顯城鄉學校間資源落差，簡榮宗表示，科技導入教育，是為提升教學成效，達到個別化、適性化學習的最終目標，但不能加劇教育間的不平等。

面對少子化的衝擊，許多偏鄉學校的學生數量不足，為增加同儕間的互動，改採混齡教育，教師應該如何在編排共學內容的同時，兼顧不同年齡的學習狀況，真是一大挑戰。我們可利用科技輔助，檢視各學生學習狀況，以利教師調整共學步調，為個別學生提供合適的教學內容，兼顧各學生的學習權益。

要讓所有學生都有公平受教權，簡榮宗認為，推展數位教育的同時，彌平各學校資源落差，是將來他進入立法院時的首要目標。科技創新改變過去教育的核心理念，現今教育不應再強調量的知識背誦，應改為聚焦在學習者本身，培育學生創造思考、問題解決能力，透過落實創新教育，跳脫傳統學習框架，讓學生更多元學習與探索內容，期待能讓七星區的學生快樂的學習，豐富的體驗。