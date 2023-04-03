清明祭祖12大禁忌 其中這項最凶 犯了恐出人命

周三就是清明節，民俗老師譚秀珠提出祭祖十二大禁忌，其中最忌諱的是整理別人家墓地，以及在墓地拍照，最重要的是，離開墓地及靈骨塔之後，千萬不可直接至廟裡拜拜，將嚴重沖煞，嚴重時還可能危及生命，就有人掃完墓，直接至大廟拜拜，當天就心肌梗塞。

十二大禁忌，分述如下：

一、墓地禁用除草劑、殺蟲劑，建議以石灰處理，或動手拔草。

二、只能掃自家祖先墓地，不可幫忙整理別人家墓地。除非已經訂婚，男女朋友不能幫對方掃墓祭祖。

三、不可穿背心、短褲，以及顏色鮮豔的衣服，以長袖、長褲等深色衣服為主。

四、不可穿拖鞋，容易卡陰。

五、三牲（雞鴨）祭品必須剁開，不可整隻祭拜。

六、鳳梨、香蕉、葡萄、芭樂、楊桃等水果不可用來祭祖，宜用蘋果、柳丁、橘子等，且需為雙數。

七、掃墓以及進到靈骨塔時，不可直呼家人全名，也不能說出自家住址。

八、不能隨便在墓地或是塔內拍照，如要拍照，務必先焚香告知。

九、最好在中午12點之前完成儀式，陽氣正旺之際，最晚在下午1點之前。

十、清明祭祖後，不要直接回家，建議至超商、超市，或速食店，洗手、購物。

十一、掃墓之後，千萬不可直接至廟裡拜拜，此為大忌，容易沖煞。

十二、返家後，不可再穿原本衣服，應整套換掉。

●至於哪些人不宜掃墓、至靈骨塔？

一、正值經期、懷孕的女性

二、五歲以下幼童，嬰幼兒更不可至墓地、靈骨塔

三、大病初癒、剛出院等體力虛弱者

如何讓掃墓祭祖過程平順，且好兄弟不會跟回家？譚秀珠建議，出門前將米粒及鹽巴放進空鍋乾炒，再摘取七片榕樹葉，三者混在一起，放進口袋中。離開墓地、靈骨塔後，先至超商、超市、速食店等公共場所洗手，再將榕樹葉放進垃圾桶，切勿在返程路上隨意丟棄。