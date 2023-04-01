響應永續 南山人壽打造13座海廢藝術牆

圖／南山人壽提供

南山人壽長期倡議海洋永續，不僅是台灣首家關注海岸線侵蝕的企業，更連續12年為海洋發聲，連年舉行全台串連的大型淨灘活動，透過藝術拉近民眾與海洋教育的距離，於全台各地及離島設置13座「海廢再生藝術牆」，用行動響應環境永續，讓旅行更添意義。

今年是南山人壽60週年，而南山人壽發起「守護海洋行動」已邁入第12年，從初期築籬固砂、海岸造林、淨灘撿拾垃圾，到近年擴大關注海洋廢棄物問題，建置海廢再生藝術牆，以實際行動守護台灣海岸環境，並透過多元管道推廣海洋環境教育，帶給環境更美好的未來。

根據世界經濟論壇的研究報告指出，每年至少有800萬公噸的塑膠流入海洋，在2050年前海洋的塑膠重量恐將會超過魚類，為避免「垃圾比魚多」，垃圾減量成為各國的當務之急。

南山人壽自2021年起攜手海湧工作室，串連全台各地區南山同仁、在地學校與社區民眾，運用保特瓶蓋、浮球、塑膠碎片等撿拾的海灘垃圾進行再生藝術創作，讓廢棄物再生美麗新風貌，南山人壽大規模支持海廢再生藝術牆創作的企業，目前海廢藝術牆遍布三大離島—綠島、澎湖、小琉球，及北到南涵蓋新北、宜蘭、新竹、彰化、嘉義、台南、高雄縣巿等13處。

除了倡議海洋永續理念，南山人壽自2015年起連年響應世界自然基金會（WWF）所發起的「關燈一小時（Earth Hour）」全球環境公益活動。迄今，已成功為地球節電逾3.7萬度，減少約19,590公斤二氧化碳排放量。

南山人壽也鼓勵民眾在連假期間，透過低碳的旅遊方式，自行攜帶環保用具、選擇在地食材、投宿環保旅店等用實際行動響應永續。

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