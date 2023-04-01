「賣的不是環境，是城市！」 宏道新竹帝寶翻轉台灣房地產

護國神山台積電馬不停蹄加速在台計畫，根據台積電公布資料，台積電在竹科寶山二期興建的2奈米超大型晶圓廠Fab 20，將會興建第一期到第四期共4座晶圓廠，多達55萬平方公尺。完工後預計將進駐約七萬名科技研發人員。

在台積電尚未正式進駐前，新竹房價早已因就業需求而看漲，根據住展雜誌統計，2021年Q4至2022年Q4，北台灣新建案房價漲幅前十大區依序為寶山、芎林、北區、竹東、香山、新豐、鶯歌、三峽、關西、新埔，這項驚人的數據顯示，年漲幅全超過兩成，而十區除鶯歌、三峽，其餘八區都位在新竹地區，其中寶山房價年漲幅甚至飆到八成以上，相當驚人，再度證明產業帶動房價的剛需。

寶山二期擴建計畫將帶入更多科技人才，「宏道新竹帝寶」低基期房價、完善美式生活圈規劃，解決剛性需求。 圖／甲山林集團 提供

房價飆！就業人口帶動住宅剛需在地房仲指出：竹科人過去以竹北為購屋版圖，然而竹北近三年房價漲幅驚人，像是去年推出的「寶佳奇磊」，每坪最高價來到70.95萬一坪，相當於新北市板橋價格，漲幅驚人，讓不少工程師選擇往寶山移動，寶山位處竹科旁，整體價格仍處低基期房價，相當具有競爭優勢。

竹科寶山二期擴建計畫區域已可見大型機具進駐，今年將展開大規模整地工程。 圖／記者巫鴻瑋 攝影

業者指出：寶山一期、二期預計帶入1萬多人至2萬人就業機會，若是統計其他協同廠商，將可能達到7萬人次就業人口，面對科技人才即將進駐，「宏道新竹帝寶」約3000戶城市造鎮計畫，恰巧給了住宅需求的最佳解方。

早在多年前，愛山林建設董事長祝文宇以精準眼光買下位於新竹寶山「宏道新竹帝寶」土地，全區約18萬坪，以城市開發高度，完整呈現美式生活氛圍，兼具住宅、商業、公園綠地、學校、管理，發展出全台首見18萬坪單一建商造鎮計劃，並導入科技運用塑造5G智慧城市。

「宏道新竹帝寶」規劃中，區域內除住宅、規劃學校用地、八座主題公園，掌握低密度開發原則，目前已完成全台第一所公辦公營雙語學校「華德福幼兒園」、而華德福國中小興建中，另規劃高中預定地，大大解決學區問題，同時規劃寵物公園、中央公園、大湖公園、極限運動公園、樹屋樂園等8座主題公園，完整實踐城市生活的理想。

宏道新竹帝寶規劃住宅、與商業區，提供購物中心、超市、飯店、醫療服務等。 圖／甲山林集團 提供

享完善商業機能 預計引進醫療、飯店等服務但低密度開發，會讓許多人聯想到台北新店華城社區，會不會缺乏生活機能？「宏道新竹帝寶」完全顛覆想像，而是將住宅、商業統合規劃，打造美式生活圈，區內規劃開發集中商業區、鄰街型商業區，提供購物中心、生鮮超市等商店規劃，未來預計引進醫療服務、飯店等，知名青鳥書店也將進駐。」

「宏道新竹帝寶」完善住、商規劃，對於地方發展敏銳度極高的寶山鄉農會砸下1億，以實際行動購置「宏道新竹帝寶」250坪店面，預計在5年內供銷部新據點將正式營業。

寶山鄉公所砸下一億買下宏道新竹帝寶店面，預計未來規劃直銷站。 圖／甲山林集團 提供

寶山房價低基期 一坪換竹北兩坪產品上，「宏道新竹帝寶」規劃7層樓新加坡式花園住宅與美式別墅產品，新加坡式花園住宅依照坪數規劃雙併、三併、四併產品，而美式別墅規劃兩層樓，「不同於過去透天產品單層平面過小，美式別墅採兩層樓規劃，放大平面空間，還可以享有獨立庭園；房價上若是在竹北買30坪空間，在「宏道新竹帝寶」則可以買到60坪空間。房價、環境都具有優勢。」

業者坦言：確實有不少雙北客戶認為寶山是座山，2020年全年數據家戶年均所得，第六名就是寶山鄉，家戶所得115.2萬，狠甩台北市信義區、中山區。

對於新竹在地客層，他們認為寶山很偏，但實際走過一趟，發現交通距離比想像中的近，「宏道新竹帝寶」位於新竹科學園區與竹南科學園區之間，開車距離約8-10分鐘車程，更率先打造全長750米、路寬25米的林蔭大道，可直通雙林路與環北路，更緊鄰茄苳交流道，1分鐘就能上國道3號，接軌竹科。

目前已購客層以竹科、竹南科學園區工程師為主，以及新竹在地自營商，比較過竹北與「宏道新竹帝寶」環境後，決定捨棄竹北擁擠的生活，轉而購買低密度又兼具商業機能的微型城市生活，也有不少客戶看好寶山一二期發展，買下兩間，一間自住，另外一間未來作為置產收租使用。