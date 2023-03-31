故宮國寶大遷徙文物不曾損毀？ 你必須知道的修復秘密

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
摔破文物修好了 故宮今起特展 故宮瓷器科人員去年5月爆出「故宮打破碗」爭議，3件受損瓷器經故宮助理研究員陳澄波花三個月時間修復完成，並於今天起在 「文物檢測與修復在故宮」特展中展出。記者林伯東／攝影
摔破文物修好了 故宮今起特展 故宮瓷器科人員去年5月爆出「故宮打破碗」爭議，3件受損瓷器經故宮助理研究員陳澄波花三個月時間修復完成，並於今天起在 「文物檢測與修復在故宮」特展中展出。記者林伯東／攝影

故宮破碗修好了！故宮器物處瓷器科人員去年5月整理文物時，因操作疏忽導致瓷器「清乾隆青花花卉盤」掉落地上破損，引爆轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器已修復完成，並在昨天開幕的 「文物檢測與修復在故宮」特展中展出。這三件破損文物經故宮助理研究員陳澄波花三個月修復，擺在展櫃中看似完整無缺。但陳澄波表示，肉眼近看還是可以看出修復的痕跡。

「故宮打破碗」事件發生後，第一時間出現各式各樣的流言。立委聲稱此為「故宮有史以來第一次打破國寶」，老故宮人說「故宮文物人為損害史無前例」，還有知名演員表示，從小到大第一次聽說故宮的東西會被砸，「我去管我就不會讓它砸了」。甚至有媒體評論表示「故宮文物歷經千里運送，抗戰時日本飛機轟炸、國共內戰時飄洋過海，都得以保存無損，偏偏在承平時期損毀」。這些「故宮文物從來不曾損毀、不會損毀」的說法，不是政治語言，便是暴露發言者對文物的無知、以及台灣民眾普遍缺乏的文資教育。

故宮文物歷經十多年的「國寶大遷徙」，從北京到上海、南京、長沙、貴陽、重慶到台灣，在烽火戰亂中歷經陸運、海運，千里顛沛有可能「保存無損」？這當然是天方夜譚。一位博物館界大老曾聽故宮耆老表示，故宮文物乘船抵達港口後，打開箱子，發現一整箱瓷器全破了。故宮人仍好好收藏這些破瓷，在未來幾十年的光陰中慢慢修補，最後成為你我眼中「完整無缺」的美麗展品。

如果文物都不會損毀，博物館又何須修復師？此次的 「文物檢測與修復在故宮」特展，正是展示修復師之必要、彌補觀眾和博物館人員認知落差的絕佳教育機會。展品之一「元十四世紀白釉獸耳瓶」，在民國40至43年來台後的第一次盤點紀錄，狀況為「破碎」。根據年代推算，可能便是文物在國寶大遷徙過程中因搬運造成的損傷。但經過修復師巧手修復後，隔著展櫃欣賞的觀眾，看不出曾有的損傷。修復前後的對照，讓觀眾知道，這些美麗展品的背後，是修復師的巧手與慧心。

此次引起軒然大波的3件受損瓷器皆屬「高溫瓷」。陳澄波指出，高溫瓷是博物館公認最穩定又最脆弱的典藏品。最常因「持拿」與「輕忽」發生物理性損傷；其次為運輸過程與不適當的包裝形成損害。

修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。陳澄波表示，完成黏合的處理後，會有不同程度的缺損、導致缺口容易被觀察到，造成視覺上的干擾。因此還要進行填補與全色的處理，最後成為觀眾隔著展櫃「肉眼看不出損傷」的完美瓷器。

「文物的破損是危機也是轉機。」陳澄波表示，透過破損文物，博物館可以進行完整文物無法進行的科學分析；透過修復展，則讓民眾知道文物會損傷與修復的重要。

故宮設置書畫、古籍檔案、器物與織品四大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出修復方案，來延長文物壽命。故宮指出，「文物檢測與修復在故宮」分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。

去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（前至後）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。吸引民眾觀賞。記者林伯東／攝影
去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（前至後）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。吸引民眾觀賞。記者林伯東／攝影
「清 乾隆 青花花卉盤」已修復完成。記者林伯東／攝影
「清 乾隆 青花花卉盤」已修復完成。記者林伯東／攝影
「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」已修復完成。記者林伯東／攝影
「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」已修復完成。記者林伯東／攝影
去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（下至上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。吸引民眾觀賞。記者陳宛茜／攝影
去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（下至上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。吸引民眾觀賞。記者陳宛茜／攝影
去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（右至左）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。吸引民眾觀賞。記者林伯東／攝影
去年轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（右至左）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。吸引民眾觀賞。記者林伯東／攝影
「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」已修復完成。記者林伯東／攝影
「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」已修復完成。記者林伯東／攝影

文物 故宮

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