故宮國寶大遷徙文物不曾損毀？ 你必須知道的修復秘密

故宮破碗修好了！故宮器物處瓷器科人員去年5月整理文物時，因操作疏忽導致瓷器「清乾隆青花花卉盤」掉落地上破損，引爆轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器已修復完成，並在昨天開幕的 「文物檢測與修復在故宮」特展中展出。這三件破損文物經故宮助理研究員陳澄波花三個月修復，擺在展櫃中看似完整無缺。但陳澄波表示，肉眼近看還是可以看出修復的痕跡。

「故宮打破碗」事件發生後，第一時間出現各式各樣的流言。立委聲稱此為「故宮有史以來第一次打破國寶」，老故宮人說「故宮文物人為損害史無前例」，還有知名演員表示，從小到大第一次聽說故宮的東西會被砸，「我去管我就不會讓它砸了」。甚至有媒體評論表示「故宮文物歷經千里運送，抗戰時日本飛機轟炸、國共內戰時飄洋過海，都得以保存無損，偏偏在承平時期損毀」。這些「故宮文物從來不曾損毀、不會損毀」的說法，不是政治語言，便是暴露發言者對文物的無知、以及台灣民眾普遍缺乏的文資教育。

故宮文物歷經十多年的「國寶大遷徙」，從北京到上海、南京、長沙、貴陽、重慶到台灣，在烽火戰亂中歷經陸運、海運，千里顛沛有可能「保存無損」？這當然是天方夜譚。一位博物館界大老曾聽故宮耆老表示，故宮文物乘船抵達港口後，打開箱子，發現一整箱瓷器全破了。故宮人仍好好收藏這些破瓷，在未來幾十年的光陰中慢慢修補，最後成為你我眼中「完整無缺」的美麗展品。

如果文物都不會損毀，博物館又何須修復師？此次的 「文物檢測與修復在故宮」特展，正是展示修復師之必要、彌補觀眾和博物館人員認知落差的絕佳教育機會。展品之一「元十四世紀白釉獸耳瓶」，在民國40至43年來台後的第一次盤點紀錄，狀況為「破碎」。根據年代推算，可能便是文物在國寶大遷徙過程中因搬運造成的損傷。但經過修復師巧手修復後，隔著展櫃欣賞的觀眾，看不出曾有的損傷。修復前後的對照，讓觀眾知道，這些美麗展品的背後，是修復師的巧手與慧心。

此次引起軒然大波的3件受損瓷器皆屬「高溫瓷」。陳澄波指出，高溫瓷是博物館公認最穩定又最脆弱的典藏品。最常因「持拿」與「輕忽」發生物理性損傷；其次為運輸過程與不適當的包裝形成損害。

修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。陳澄波表示，完成黏合的處理後，會有不同程度的缺損、導致缺口容易被觀察到，造成視覺上的干擾。因此還要進行填補與全色的處理，最後成為觀眾隔著展櫃「肉眼看不出損傷」的完美瓷器。

「文物的破損是危機也是轉機。」陳澄波表示，透過破損文物，博物館可以進行完整文物無法進行的科學分析；透過修復展，則讓民眾知道文物會損傷與修復的重要。