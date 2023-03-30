影╱故宮破碗修好了！3古瓷「手術後」首度曝光

故宮器物處瓷器科人員去年5月19日整理文物時，在作業過程中因操作疏忽，導致瓷器「清乾隆青花花卉盤」掉落地上破損。此事去年10月底遭立委踢爆，引爆轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今3件受損瓷器已修復完成。事發當時專家呼籲故宮應舉辦文物修復展讓民眾了解文物修復的過程，故宮從善如流，「文物檢測與修復在故宮」特展今開幕，除展出破損瓷器與修復紀實影片，也展出書畫、古籍檔案、器物與織品等故宮文物四大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出的修復方案與完成品。

故宮副院長余佩瑾指出，去年文物破損事件引起軒然大波，社會大眾也對故宮表達不信任，她在此代表同仁再度致歉。她表示，為了避免相同事件再度發生，故宮已調整工作流程、定期辦理文物持拿訓練等，未來等有一定成果後，還會向社會大眾報告。她表示，去年承諾修復三件受損瓷器、也公開展覽。今天完成承諾。此外也想透過此一展覽，宣布故宮已走出修復的第一步，也告訴故宮同仁，「讓我們重整旗鼓、為故宮努力」。

「文物的破損是危機也是轉機。」故宮助理研究員陳澄波在修復影片中指出，修復破損文物可以展現博物館修復保存的能力，也是給民眾教育的機會、知道文物如何保存修復。此次修復破碗所使用的黏著劑必須經過老化檢測，確保其若在幾十年後呈現老化、可以移除。他表示，透過破損文物，博物館可以進行完整文物無法進行的科學分析及研究，累積博物館的文物資料庫。

故宮指出，本次展覽分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。

故宮設置書畫、古籍檔案、器物與織品四大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出修復方案，來延長文物壽命。本次「陶瓷修復」單元中展示的5件陶瓷文物，都為清宮之傳世品，亦包含近年不慎破損之3件瓷器，修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。