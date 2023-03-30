為月經平權而騎！「經痛騎士」循「台北子宮地圖」打破經痛歧視

台灣子宮內膜異位症學會、勵馨基金會和台灣拜耳攜手倡議，舉辦「經痛騎士，打破歧視」公益騎行，響應每年三月為關注子宮內膜異位而舉行的全球運動，眾人在台北騎行子宮形狀的路線，從大佳河濱公園出發，循著彩虹橋、瑠公圳公園、大稻埕碼頭、社子島頭公園、承德橋等繞城一圈，總長60公里，以實際行動為女性挺身，呼籲大眾更了解、認識女性經痛，給予更多同理和包容。

台灣子宮內膜異位症學會、勵馨基金會和台灣拜耳於3月25日舉辦「經痛騎士，打破歧視」公益騎行活動，響應子宮內膜異位的全球行動。 圖／吳欣穎 攝影

「女性的經痛到底有多痛？」、「為了經痛而請假會不會太公主病？不能忍一下嗎？」事實上，經痛不只是一種「感覺」，還有可能是一種「病症」。女性在不同人生階段中，多多少少都會面臨經痛帶來的影響，但在大眾對於女性生理知識不足的情況下，女性往往只能忍痛不中斷工作，有時還必須忍受旁人的指指點點。

「經痛」這個名詞，很多人都不陌生；但經痛帶來的歧視，卻長久無聲無息的存在於我們的社會中。台灣社會亟需不同的角色來關注經痛議題，從不同面向推動月經平權。

公益騎行車隊從大佳河濱公園出發，路線行經大台北，形成子宮的地圖形狀，透過創意行動打開社會與經痛的對話。 圖／台灣拜耳 提供

不忽視經痛！勇敢尋求專業協助

活動共同發起人、台灣子宮內膜異位症學會理事長吳孟興表示，有72%女性都有經痛困擾，醫界近年來越來越重視經痛議題，因為有些經痛是自然的生理現象，但有些經痛與婦科疾病相關，需要及早治療。倘若女性被教導「經痛不能說、要隱忍」，就易錯過早期診斷的機會。根據國外研究指出，有經痛且需要治療的女性，平均延遲治療長達7年，無形中增加了許多健康風險。

「希望能透過這個活動為女性發聲，讓女性意識到：經痛不是忍一忍就好，經痛是可以尋求婦產科醫師專業協助的。」

台灣子宮內膜異位症學會長期投入子宮內膜異位症研究，替女性尋求更加舒服與自信的生活，圖為吳孟興理事長。 圖／吳欣穎 攝影

公益騎行：經痛無聲，為自己挺身

勵馨基金會副執行長王淑芬表示，社會上對於女性月經存在許多的偏見和污名，被視為「不潔」的象徵，對於經痛也有許多不理解，甚至不諒解，擔心說出經痛會是示弱或被歧視。王淑芬鼓勵大眾，「打破歧視，讓經痛可以被說出來。」希望我們的社會能夠正常看待月經，認識經痛，甚至要翻轉將月經視為一種榮耀，女性特有的禮物，而經痛有可能是疾病所產生，需要面對處理它。

勵馨基金會長期關注女性權益，透過挺身月經平權的行動，能夠進一步消弭性別的偏見。 圖／吳欣穎 攝影

友善職場，創造自在討論月經的環境

「如果你今天經痛不舒服，你敢和主管請假嗎？」這問題，對台灣拜耳的同仁來說，不是問題。

全方位實踐性別友善職場的台灣拜耳，女性員工比例超過6成，是深受大眾和同仁肯定的友善性別職場。本次公益騎行活動共吸引近50名員工主動參與，且男性佔了大半，台灣拜耳認為「消除經痛歧視」的觀念已深植同仁心裡，並獲得認可和支持。

台灣拜耳總裁楊玉蘭表示，女性健康是拜耳持續關注的議題，從初經少女到更年期婦女的健康，都是拜耳所關心的面向，期盼能創造一個自在討論月經的環境，帶領社會溫柔的回應女性的隱性需求。

透過企業內部不間斷的宣導和行動，主要目的是希望男女同仁都對經痛有正確認知和共識，並鼓勵女性員工若身體有狀況，就去就醫檢查，達到預防勝於治療的作用。

台灣拜耳一直以來都積極向性別友善職場推進，平權意識更深植在企業價值的DNA，持續響應月經平權。 圖／吳欣穎 攝影

照顧女性健康 捲動性別平權浪潮改變社會

拜耳西藥事業部亞太區企業溝通總監李素娥，也是Bayer For Her亞太區活動召集人之一，她表示台灣是拜耳在亞太區推動女性議題的第二個國家，過去拜耳曾在泰國倡議避孕的議題，今年則由台灣接棒，以「經痛」為主題，希望Bayer For Her的精神遍地開花，女性能夠自由無懼地談論自己的身體狀況。

據亞太區職場的性別平等情況調查（Sasakawa Peace Foundation），在澳洲、紐西蘭、日本、香港、新加坡這些地區，女性不論在決策權還是薪資結構上，多處於不利的地位，所以倡議性別友善職場、性別平權刻不容緩，讓女性在職場上也能自信地展現自我。

反觀台灣，經濟部2020年度中小企業白皮書統計，台灣中小企業主有將近四成為女性，已高於全球平均，顯見女性在就業市場中扮演重要的角色，因此台灣社會更須關注女性的身心健康。台灣拜耳則實踐社會參與，積極與台灣子宮內膜異位症學會、勵馨基金會合作，從月經的議題開始，關心女性健康，並將此觀念擴散至社會大眾。

經痛騎士環騎子宮形狀路線，揮灑一整天的汗水，期許社會能更溫柔回應經痛議題。 圖／吳欣穎 攝影

「經痛騎士」就是替女性挺身、銜接社會對話的最佳橋樑，一列列的車隊穿梭在台北，將台北點綴得更繽紛有溫度；一步步消弭人們對經痛的歧視與誤解，帶著社會往平權的理想更靠近了一點。