【專家之眼】扭曲市場機制係蛋蛋危機惡化的元兇

農曆年後爆發的蛋蛋危機，歷經一個多月後，不僅沒有改善，問題還愈加嚴峻，蛋價不但飆升，經常有錢都買不到蛋。背後最大的原因，係農委會一再扭曲雞蛋市場機制。

根據媒體報導，中盤商到產區直接調蛋價格不一，每箱20台斤從1400元起跳，土雞蛋每箱2000元，紅殼紅心甚至每箱2400元，反映在消費端每台斤破百元。詭異的是，雞蛋公告價仍維持產地價45.5元、批發價55元，等於一箱蛋才910元，與實際交易價格相距甚遠，完全與市場脫節。

吾等可從以下幾點看出，政府是如何一點一點擴大蛋蛋危機：

首先，錯誤的雞蛋資訊：農委會表示，近日氣候回暖，疫病亦趨緩，蛋雞整體產能已止跌並逐漸回穩。根據農委會「雞蛋產銷資訊」網頁資訊，蛋雞的產蛋隻數持續提升，已達3,158萬隻，雞蛋每日生產量也回升至11.2萬箱。而台灣每日需求量約12萬箱，約2,400萬顆，農委會宣稱每日缺口約100萬顆。陳吉仲日前在立法院稱，將會擴大採購進口雞蛋， 4、5每個月至少會3,000萬顆雞蛋，等於2個月補進6,000萬顆。

依照農委會規劃4月與5月每日平均進口的100萬顆雞蛋，即可彌補百萬缺口；且即將進入夏季，告別天寒氣候，按照往年慣例禽流感也將逐漸消失，產蛋雞隻數將大幅提升，看來台灣雞蛋危機不但即將解決，還可能有雞蛋過剩的問題。

然而，產業界卻普遍認為雞蛋實際缺口遠高於農委會估計，每日實際缺口恐高達4到5百萬顆。從現在雞蛋市場亂象，可以證實產業界的說法比較接近事實。農業主管機關連雞蛋供需都無法掌握，如何正確提出對策？若是農委會刻意說謊，那就更可怕了。

其次，包銷制與雞蛋群體定價機制：我國自1970年代起雞蛋產業就長期採用包銷制，蛋農生產後就交由蛋商買賣。蛋價則是透過「中華民國養雞協會台灣蛋雞事業產銷督導委員會（簡稱「蛋價評議委員會」）」決定，蛋價評議委員會成員包含中央畜產會、養雞協會、蛋雞業者、蛋商、合作社、加工業者、運銷商及學者專家等代表共同決定。農委會宣稱此決策就是所謂的市場機制，但該機制依據前述錯誤的雞蛋資訊為討論基礎，且難以充分表達雞蛋供給與需求的聲音，因而其結果經常形成諸多爭議。

第三，國家機器介入的痕跡鑿鑿：上述定價機制已經問題重重，主管機關還經常干預。過去高價蛋還能買到，但近月幾乎全台連高價蛋也都買不到，理應漲價，然這二周蛋價原本都預期會調漲，最後仍以凍漲收場。媒體直指，是因為農委會採官方施壓手段，以進口蛋即將上架為由壓制漲價。引發業者不滿，蛋價評議委員會執行長陳進丁、台北市蛋商公會理事長林天來都喊出要「無限期休市」。

最後，流入黑市：由於公告價與市場價差過大，正常交易管道幾乎中斷，蛋農不願意賠錢賤賣雞蛋，進而遁入次級市場交易，價格一日三漲，造成箱裝散蛋的價格，竟然比經額外洗選的高成本超市雞蛋還要貴的離譜結果。不斷惡性循環下，讓雞蛋市場崩盤。

進口雞蛋或許能稍許緩解缺蛋問題，惟進口數量有限，亦非長久之計，雞蛋市場仍需回歸市場機制。應儘速建置正確且透明的雞蛋資訊系統，降低資訊不對稱；並建構完善的產銷制度，讓包銷制與群體定價機制逐步退場；官方也應避免干預價格運作等，以落實市場供需法則。