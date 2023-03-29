112年青年節臺灣青年頭角崢嶸，救國團表揚青年為國爭光樹典範

慶祝112年青年節，救國團葛永光主任與今年青年節籌備委員總召集人國防大學政治作戰學院徐浚瑋同學，於3月29日青年當天下午13時，在劍潭青年活動中心共同主持「全國優秀青年表揚大會」，會中邀請毛治國前院長、前教育部長暨救國團召集人楊朝祥先生等各界貴賓蒞臨致詞及頒獎，蔡英文總統也致贈賀電表達祝賀和鼓勵。

葛永光主任表示，救國團自民國42年起辦理青年節活動，民國45年起舉辦青年獎章和社會及大專優秀青年的選拔，今年度青年節全國總共選拔表揚10位《青年獎章》得主、555位社會優秀青年、大專優秀青年474位、高中職優秀青年有1009位，可說都是臺灣當前最傑出的一群青年。3月29日舉辦的112年度「全國優秀青年表揚大會」中，除表揚《青年獎章》得主10位外，也表揚由全國各縣市推薦在消防、醫療、法律、政治等各領域之「全國社會優秀青年」代表計21位，及代表全國各大專院校前來受獎的「全國大專優秀青年」117位，總計在大會中表揚148名受獎者。

圖／救國團提供

葛永光主任特別感謝國防部、中國佛教協會、中華民國紅十字會、華僑救國聯合總會、華僑協會總會、中華民國私立科技大學校院協進會、中華學生社團教育學會、中華學生事務協會、中華雅博優秀青年會等單位，共同籌組並擔任今年度的青年節慶祝活動輔導委員會，同時也代表輔導委員會各單位感謝救國團自3月份起，於各縣市陸續舉辦優秀青年選拔、表揚、拜會及公益連線活動時，中央及地方政府、議會及各級學校與地方人士的重視和支持，包括立法院林志嘉秘書長、新北市侯友宜市長、桃園市張善政市長、臺北市蔣萬安市長、台南市黃偉哲市長、基隆市謝國樑市長、苗栗縣鍾東錦縣長、雲林縣張麗善縣長、彰化縣王惠美縣長、嘉義市黃敏惠市長、台東縣饒慶鈴縣長、澎湖縣陳光復縣長、金門縣李文良副縣長等縣市首長，都親自接見青年並予勉勵，充分展現政府對青年人的重視。

圖／救國團提供

葛永光主任指出，救國團71年來，為家社會培育無數青年，如今都在各個領域發光發熱，像是張善政市長、侯友宜市長，總統府李大維前秘書長等，都曾經獲得青年獎章。由於長期陪伴青年、服務青年，所以救國團對青年人的困難和煩惱特別感同身受，其實每一個時代的年輕人，都有不同的煩惱、困難與挑戰，然而每個時代都仍有許多年輕人不斷奮鬥、努力上進、克服困難，過程中留下了很多感人的故事，也成為很多青年的學習典範。

葛主任指出，今年青年節以「乘風破浪，青年好Young」為主題，其代表意義，就是面對前方風浪，仍應保有勇氣決心，為自己同時也為社會國家，創造一個更美好的未來。

大會貴賓行政院毛治國前院長致詞時表示，看過青年獎章得主們的經歷，深深感受到何謂：「江山代有才人出」。剛才青年節籌備委員會總召也提到救國團的宗旨：「我們為青年服務，青年為國家服務」，說明每一代的青年，都有他那個時代的考驗。

圖／救國團提供

毛前院長指出，這一代青年的考驗，可說較以往更為更嚴峻，大家應該都注意到，當前不管國際或國內，都有一個令人憂心的現象，甚至對整個人類文明的進步造成障礙，這個現象可稱為團體盲思( Groupthink)：首先在認知事情的時候具高度選擇性，認為自己絕對不會錯，有錯的都是別人。其次在價值判斷上雙重標準，並在解決問題上預設立場，設下很多反科學、自我設限的紅線，令很多問題得不到真正的解決，最後在抉擇的行為上一意孤行，不計後果。

毛前院長指出，如果大家把這個當做是這個時代給我們的考驗，化解的方式就是鼓勵青年人培養獨立思考的精神，重新喚醒自信跟理性，才能夠真正發揮正向的力量撥亂反正，毛前院長勉勵全體青年一起努力，讓臺灣變得更好，並帶給世界更好的影響力。

大會貴賓佛光山大學系統總校長、救國團楊朝祥召集人致詞時，向所有獲獎傑出青年表達由衷恭賀，楊召集人表示，所有獲獎者就像今年青年節主題「乘風破浪」一樣，必定都經過很長一段時間的堅持和努力，所以可以說是實至名歸，而接下來更重要的是「青年好young」，希望大家未來繼續努力，做更多青年人的好榜樣。