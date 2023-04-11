產學攜手十五年 創新思維導入國際科學教育

—徐有庠盃物理辯論賽十五週年追蹤報導(二)

「國際青年物理學家辯論錦標賽」(International Young Physicists' Tournament，IYPT) 前身為1979年起由莫斯科國立大學舉辦的中學生物理辯論競賽，1988年後擴大為國際級競賽，每年參與國家超過30多國，成為目前全球最具影響力之國際高中生物理學科競賽之一，並有「物理世界盃」的美譽。

每屆IYPT競賽題目在一年前便會事先公布，每題都像是一個小型研究專題，參賽隊伍必須齊心協力，花好幾個月時間進行實驗，提出理論模型來解釋實驗數據，最後整理研究結果。IYPT國際賽以英語進行，各隊皆須以英語向對手進行簡報及辯論攻防，是一項結合英語能力、實驗設計、團隊合作及邏輯思辨的綜合型競賽。

第15屆「徐有庠盃物理辯論賽」共選出10名傑出表現獎得獎學生，培訓後將挑選出5名組成台灣代表隊，前往巴基斯坦參加今年度IYPT國際賽。 圖／徐有庠基金會 提供

遠東集團與台師大物理系合作十五年

讓世界看見台灣科教實力

遠東集團徐有庠先生紀念基金會長期支持科技創新及科教扎根，與國立台灣師範大學物理學系於2009年將IYPT國際賽的完整制度引入台灣高中教育，舉辦「徐有庠盃物理辯論賽」吸引各縣市高中師生的踴躍參賽，截至今年為止，15年來共有339隊、2,112人次參賽。每屆比賽過程中皆會挑選表現優異的學生，組成台灣代表隊前往國外參加每年7月舉辦的IYPT國際賽。

在徐有庠基金會全力支持經費之下，2010年台灣代表隊首次成軍，前往奧地利維也納參加IYPT國際賽，並在23個參賽國家中脫穎而出、獲得團體銀牌獎佳績，爾後每年參賽皆順利奪牌，累計一面金牌、六面銀牌、五面銅牌的好成績，為國爭光。

且在徐有庠基金會與台師大物理系的全力爭取之下，取得2013年IYPT國際賽的主辦權，當年邀請英國、德國、法國、瑞典、瑞士、新加坡、南韓…等世界各國共26隊代表隊來台，不只同台觀摩與比拚之外，也介紹台灣科技發展與文化給遠道而來的各國青年學子，成為國際交流的佳話。

遠東集團徐有庠基金會全額贊助2013年IYPT國際賽來台舉辦，基金會董事長徐旭東先生擔任頒獎貴賓，表揚當年度的總冠軍新加坡隊。 圖／徐有庠基金會 提供

徐有庠盃物理辯論賽 孕育新世代科學家

IYPT台灣代表隊—歷屆選手發展追蹤專訪

一個暑假換一生的朋友，以開放心態面對變動

新竹科學園區實驗高中的徐翊祥在2012年代表台灣前往德國參加當年度的IYPT國際賽，獲得團體銀牌獎的好成績。但令他印象深刻的是當年暑假跟來自高雄中學、彰化高中、協同中學的隊員們，一起不分日夜集訓的過程，在徐有庠基金會支持各項資源，以及師大物理系教授指導之下，隊員們全力備賽，建立深刻革命情感，即便如今各奔前程，有機會仍會相聚，「一個暑假得到深厚友誼的朋友。」

高中一年級就設定目標為電機領域的徐翊祥認為，「徐有庠盃物理辯論賽」能夠磨練拆解開放性研究、設立假說等重要技能，以及透過口語及書寫來完整闡述研究思路的能力，這對於目前在軟體業工作的徐翊祥來說，至關重要。

徐翊祥取得美國加州大學柏克萊分校電機資訊碩士學位後，目前在深受時下年輕人喜愛的TikTok擔任機器學習工程部經理，負責演算法研究，他認為「徐有庠盃物理辯論賽」教會他抱持開放心態，持續學習，以面對職場快速變動的挑戰。

徐翊祥在美國加州大學柏克萊分校電機資訊碩士畢業後，在TikTok擔任機器學習工程部經理，負責演算法研究。 圖／徐有庠基金會 提供

理解科學精神，獲取追求真相的勇氣

高雄中學畢業的謝仲鈞目前就讀美國馬里蘭大學物理學系博士班二年級，鑽研量子模擬進行核物理研究。他回想起高中時代的「徐有庠盃物理辯論賽」，仍難掩興奮之情，他在2013年台灣主辦IYPT國際賽時擔任保加利亞隊的輔導員，協助外籍選手比賽過程中的大小事務；2014年則擔任台灣代表隊的隊長，前往英國參加IYPT國際賽並摘下團體銀牌獎。物理辯論賽可說是謝仲鈞高中歲月的縮影，「我真的非常喜歡這個比賽。」

「物理辯論賽是獨立研究，而非傳統的筆試解題。」從零開始，設計實驗找出變因，他笑稱這種「無中生有」的過程是他比較喜歡的。而在國際賽中可以觀摩不同國家的同年齡選手，例如常勝軍新加坡隊將實驗與理論結合得天衣無縫、斯洛伐克隊有如職人精神般的嚴謹研究態度，都讓他印象深刻。

謝仲鈞體會到，科學之成功在於以合理的驗錯方法，去除錯誤假設，留下正確結論，他記得這是國中自然科第一章的內容，但在台灣的中學教育中卻鮮少有機會操作，而「徐有庠盃物理辯論賽」及IYPT國際賽，正是科學教育的完美實踐。

2014年英國IYPT國際賽比賽情況，台灣代表隊由謝仲鈞(前排右二)擔任隊長，當年台灣代表隊獲得團體銀牌獎，為國爭光。 圖／徐有庠基金會 提供

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