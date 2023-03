如何透過AI技術應對氣候變化並促進永續發展？

圖/臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院協助英國在台辦事處辦理工作坊活動

ESG議題對企業的經營和發展有著深遠的影響,一方面,對環境和社會責任的關注有助企業建立良好的公眾形象,增強顧客、投資者和員工對企業的信任及認同感,進而提升企業的品牌價值和市場地位。另一方面,推動公司治理有助於確保企業的合法性和道德性,減少風險和損失,提高企業的競爭力。此外,ESG議題的重要性也展現在全球永續發展的推進上,隨著人們對氣候變化、環境污染和社會等問題的關注不斷提高,企業也需要承擔更多的社會責任,積極參與永續發展和推進。

鑑此,由英國在台辦事處(British Office Taipei)主辦,臺大進修推廣學院及英國University Climate Network (UUCN)協辦之「AI and Sustainability: Governance, Climate Risk Management, and Investment」實體與線上工作坊活動於112年3月28日下午展開。該活動由英國在台辦事處陳米蘭博士擔任主持,臺大進修推廣學院謝明慧院長及UUCN分別邀請台灣及英國ESG相關領域專家學者進行交流討論。活動共分為三個議題:「Climate Risk Management」、「Policy and Governance」和「Sustainable Investment」,每項議題均安排台灣及英國專家學者分別主講十分鐘,隨後進行Q&A討論。透過雙方對治理、氣候風險管理和投資不同的觀點,探討人工智能與永續發展之間的關係。

在第一個議題「Climate Risk Management」中,專家學者們利用大數據技術,透過衛星收集地球觀測數據,探討如何幫助減緩和適應氣候變化對地球的影響。國立臺灣大學生物環境系統工程學系童慶斌教授與張斐章教授指出:在過去二十年,我們努力發展和應用AI技術,主要涵蓋三個研究領域:(1)通過人工智能學習方法進行水資源預報,(2)針對極端水資源事件的適應策略進行災害防治,以及(3)利用AI技術優化水資源運營。第二個議題「Policy and Governance」,金融監督管理委員會綜合規劃處胡處長和專家學者們介紹台灣的淨零路徑圖,並討論透過人工智能技術如何協助企業永續發展和淨零排放。第三個議題「Sustainable Investment」中,專家指出隨著科技的快速發展,人工智慧越來越重要,相信這個趨勢在未來會持續下去。英國學者Ashraful Alam博士指出:將金融科技技術應用於農業,可減少因氣候變遷所造成的傷害,政府應持續推動因應氣候變遷的各項融資以利實現永續發展的目標。此外,玉山銀行資深副總經理張綸宇解釋目前台灣人工智慧發展受限的原因,並介紹玉山銀行與合作夥伴的實務案例,分享金融服務如何提高效率和品質,以及未來如何於金融業應用人工智慧先進技術。

國立臺灣大學於2020年發布第一本社會責任報告書,採全球推動永續發展的共同語言—聯合國永續發展目標SDGs為框架,透過治理、研究、服務、教學,展現本校多元的社會責任作為,向內積極建構校園永續力,向外擴大拓展社會影響力。隨著 ESG投資理念已逐漸成為主流,並受到投資者的青睞,為期臺灣公部門與私領域各單位能更了解ESG議題的重要性,依循國立台灣大學拓展社會影響力的使命,臺大進修推廣學院除已陸續開辦多期「ESG企業永續發展與管理專班」,本次更協助英國在台辦事處辦理「AI and Sustainability: Governance, Climate Risk Management, and Investment」工作坊活動,邀請臺灣多位相關領域專家學者參與討論,聚焦於AI技術在永續發展領域的應用,探討如何透過AI技術應對氣候變化並促進永續發展,期能進一步鏈結國際網絡,提供更全面的ESG專業知識,並對未來的永續發展提供更多的啟示和參考。