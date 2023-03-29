整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

本周六4月1日起，將迎來為期5天的清明連假，同時也有多項新制準備上路。除了全民普發6000元款項將陸續入帳，還有多項攸關民生、交通等政策同步上路，包括電價調漲11%、北北基計程車起跳價漲至85元等，多項攸關民眾荷包。《聯合新聞網》整理出9大即將上路的新制，幫助讀者快速掌握。

6000元要來了！全民普發現金6000元，發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種。其中「登記入帳」已於112年3月22日開放登記入帳登記作業，4月6日起將陸續入帳。

另為提供民眾多元管道領取，將於4月10日開放ATM領現，民眾可至全國指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；4月17日開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃台辦理，領取時間至112年10月31日止（10月至12月底出生之新生兒領取時間至113年1月31日止）。

電價從4月起調漲，平均每度電價由2.8064元調整為每度3.1154元，平均漲幅高達11%。

住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁與學校用電都不調漲。住宅用戶701至1000度調漲3%，1001度以上調整10%；商業小商家1501至3000度調漲3%，3001度以上調漲5%。高壓與特高壓產業用電調漲電價17%，產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%。去年下半年用電衰退的產業則是調幅減半。

台電也公告用電各級距收費價格，其中各產業最貴的電價，分別是工業用電採三段式時間電價在夏季尖峰時間每度收費7.03元，營業用每月用電3,001度以上每度6.75元，民生最貴每月用電1,001度以上的「豪宅用電」，每度7.69元。

台北、新北、基隆地區計程車運價自4月1日0時起，從原本的70元調整，為新運價起程1.25公里85元，續程每200公尺5元，延滯計時運價為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元；夜間11點至隔天清晨6點為夜間加成時段，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。

交通局提醒，若有運將來不及在4月1日前完成修改計費表，則仍須依照「舊運價」按表收費，不得超收。另外，被列入「偏遠觀光區」的淡水地區依照新運價再加收15元，即於淡水地區上車，維持起程運價100元；瑞芳及烏來地區固定路線運價同主運價加收15元。

我國交通死傷事故頻傳，交通部公路總局為強化駕駛停讓觀念，今年除了擴大辦理1300元機車駕訓補助，從2萬個名額提升至4萬個名額外，4月起也規畫機車道路訓練課程，課程總計3小時，路線以3公里為原則，第一階段將於全台7處監理所轄下14家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，訓練項目包括左右轉彎、兩段式左轉、停車號誌管制等，對象鎖定已於駕訓班考取機車駕照者，並提供2千名1200元補助，民眾須額外自費金額則未出爐。

北市出生人口數從104年起呈現逐年下降趨勢，111年出生人數更降至史上新低的1萬4528人。市長蔣萬安上任後，兌現競選育兒政見，4月4日起第一胎生育獎勵加碼至4萬，意即4月4日之後出生的新生兒，都可以領到這項生育補助。

北市生育獎勵金發放辦法目前規定，設籍台北市的第一胎新生兒將發給家長2萬元、第二胎發2.5萬元、第三胎以後每胎發3萬元。新制上路後，北市的生育獎勵金第一胎將提高到4萬元、第二胎提高到4.5萬元、第三胎以後每胎提高到5萬元，預估將有2萬3210人受惠。

申請資格如下：

一、新生兒之父或母自新生兒出生之日起10個月前至提出申請時，應連續設籍於台北市； 二、新生兒之父或母申請時設籍於台北市，並自新生兒出生之日起10個月前至提出申請時，連續設籍於新北市、基隆市或台北市者，亦視為前項之連續設籍於台北市； 三、申請人應於新生兒出生後60日內，在台北市辦理出生登記或初設戶籍登記，並向受理新生兒出生登記或新生兒設籍所在地之戶政事務所提出申請，且申請時新生兒仍設籍台北市。

桃園市府自4月1日起，將實施YouBike「前60分鐘免費補助」的新政策，等同於民眾可享有10公里免費的路程。同時，觀旅局也將規劃「公共自行車騎乘60分鐘觀光導覽地圖」，創造更多桃園秘境，讓所有前來桃園觀光旅遊的國人可以暢遊更多景點，進而提升公共自行車假日觀光使用率，擴大邊際效益。

新竹縣去年首發敬老禮金1萬元，近年新竹縣人口快速成長，新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1萬，從4月1日起到9月3 0日受理申請。

今年敬老禮金發放對象的三要件為：一、今年年滿65歲；二、民國94年8月1日以後設籍新竹縣；三、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。另外，最近1年內居住國內未滿183日、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，也不能領取敬老禮金。

同時，敬老禮金設有排富條款為：一、110年個人綜合所得總額超過50萬元；二、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元；三、領有軍公教退休（職）金（含政務、公營事業）；四、領有老農（漁）福利津貼；五、領有榮民就養給與。

高雄火車站環站道路開闢完成，去年10月站東路通車後，最近警方也仿照站西路，在站東路建置取締違規停車科技執法設備，對停車逾3分鐘的車輛，自動錄影蒐證，拍照逕行舉發，4月起開始執法，依道路交通管理處罰條例，可處罰600元至1200元罰鍰。

配合菸害防制法修法，行政院已核定《菸酒稅法》修正案自4月1日上路，加熱菸將根據每公斤或每千支1,590元從高計稅課徵。

舉例來說，廠商在國內產製經衛福部核定通過健康風險評估審查的加熱菸，每千支重量為0.8公斤，若按千支計算，稅額為1,590元；若按公斤計算，稅額為1,272元（1,590元×0.8=1,272元），採從重課徵，應以千支為計稅單位，每千支1,590元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康