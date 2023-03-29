環保署擴編人力缺乏業務整合 陳椒華批僅能稱為環保部

環保署未來擬升格為「環境部」，時代力量立委陳椒華今天說，行政院提出的擴編內容欠缺「水土林污廢」的整合，依然只是環保署的擴編，缺乏跨部會整合，無法妥善處理的問題依然存在，因此只能稱為環境保護部。

行政院提出環保署組織改造方案，目前正在立法院審議當中，未來擬將環保署擴編升格為「環保部」，陳椒華上午在立法院舉行記者會質疑，擴編內容仍然欠缺「水、土、林、污、廢」的整合，依然只是環保署的擴編，過往因為缺乏跨部會整合、無法妥善處理的問題依然存在。

陳椒華呼籲，政府組改不能失去業務整合的理想，如果只是組織擴編，仍然只是環保業務，那就不應該稱為「環境部」，而是只能稱為「環境保護部」。

陳椒華表示，環保署擴編人力及其業務，增加事業廢棄物處理管理、氣候變遷業務等，大部分業務都沒有改變，大家期待環保署組改可以納入水資源保護管理、水土保持、國家公園與山林保育等業務，因為許多環境問題的業務沒有整合，包括保育主管機關事權分散的問題。

然而，陳椒華說，本次環保署的升格僅只是業務人力擴編，沒有納入「水、土、林」，僅是「環境保護署」升格，只能稱之為「環境保護部」。

陳椒華還說，在環保署升格的版本當中，許多廢棄物都不見了，只有看到資源循環，廢棄物成為資源物，如果環保署升格不見環境保護，那麼升格的意義何在，難道廢棄物改資源後管不好也沒關係。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，隨著時代演變、經濟活動增長、環境涵容能力縮減與環境危機的加劇，既有環保署的業務與時俱增，的確需要擴充人力編制，但是需要大幅增加的是做事人力，而非上面當官的位置。

謝和霖建議，資源循環署與環境管理署能夠整併為一個署，因為後者的業務與前者息息相關，名稱可以改為「資源暨環境品質永續管理署」。

謝和霖也說，毒化局如果要升格為毒化署，至少應該把工廠相關的化學物質管理業務與人力，從工業局、消防署及勞委會手中整併過來，希望讓有限的政府人力發揮最大的效益。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，不管是環境部還是環境資源部，都要涵蓋更全面的整體環境治理思維，並且以積極的方式進行環境調查，擬定落實環境保護的策略，而不是等到開發案來了才著重後端的環評，或者是著重在污染防治與稽查等工作。

台灣環保聯盟副秘書長林學淵則說，台灣的土地面積狹小，不適用大陸型國家的政府組織架構，例如大部分國家公園跟林務局的範圍重疊、業務相同，但是卻分屬於內政跟農業部門，保育工作多頭馬車各行其是，好不容易要進行政府組織再造，不應該只升格沒有整合。