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2023智慧城市展　遠傳展現5G智能產業科技實力

文／ 遠傳電信 提供

遠傳對內精實營運，運用科技提升能源使用效率，對外則結盟夥伴與客戶共襄永續，積極發展各項綠色智慧城市應用解決方案，攜手夥伴邁向永續數位治理。 圖／遠傳電信 提供
遠傳對內精實營運，運用科技提升能源使用效率，對外則結盟夥伴與客戶共襄永續，積極發展各項綠色智慧城市應用解決方案，攜手夥伴邁向永續數位治理。 圖／遠傳電信 提供

高規格展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築多元產業創新應用
「2023智慧城市展」、「2050淨零城市展」昨於南港展覽館二館盛大開幕，遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分，與行政院院長陳建仁、台北市市長蔣萬安、高雄市副市長林欽榮、國發會主委龔明鑫等人共同揭開序幕。遠傳今年更以高規格參展，以「淨零數位雙轉型」為主題，展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築等多元產業創新應用，同時為推動台灣元宇宙科技應用，遠傳今更與台北市電腦公會、49家企業共同宣布成立「多元宇宙應用聯盟」，致力促進台灣成為元宇宙最佳實踐及體驗場域，加速產業數位轉型。

行政院院長陳建仁（中）親臨遠傳電信展區參觀，對於遠傳首度曝光元宇宙數位雙生戰情室應用表示肯定。 圖／遠傳電信 提供
行政院院長陳建仁（中）親臨遠傳電信展區參觀，對於遠傳首度曝光元宇宙數位雙生戰情室應用表示肯定。 圖／遠傳電信 提供

遠傳總座井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席
遠傳總經理井琪今以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席開幕儀式，井琪表示，國際趨勢重視淨零與轉型，需運用數位應用降低環境變遷所帶來的挑戰，積極落實低碳營運，節約能源打造永續力，以創新技術建立智慧生活，以科技行動邁向永續未來；同時遠傳響應國家淨零政策，近日宣布正式加入RE100，承諾2040年100%採用再生能源，透過智慧節能、低碳，落實淨零應用，為台灣打造最環保的網路。

遠傳經營管理團隊今亦首次全員到齊現身展會現場，顯示遠傳對淨零、永續使命的重視，持續佈局智慧節能，對內精實營運，運用科技提升能源使用效率，對外則結盟夥伴與客戶共襄永續，積極發展各項綠色智慧城市應用解決方案，攜手夥伴邁向永續數位治理。

遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分，與行政院院長陳建仁、台北市市長蔣萬安、高雄市副市長林欽榮、國發會主委龔明鑫等人共同揭開序幕。 圖／遠傳電信 提供
遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分，與行政院院長陳建仁、台北市市長蔣萬安、高雄市副市長林欽榮、國發會主委龔明鑫等人共同揭開序幕。 圖／遠傳電信 提供

智慧城市展開展 遠傳大秀5G智能產業科技實力
本次智慧城市展，遠傳展現強大5G研發能量，在「5G智能產業」主題，展示「遠傳5G實驗室」攜手網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學電信工程研究所研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」，這是台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案（5G mmWave Deployment Total Solution），可解決5G毫米波深層室內覆蓋的棘手問題，結合多項毫米波技術、國際發明專利，可以根據環境需求客製化調整無線電波角度，強化5G毫米波的指向性，將無線訊號反射至沒有覆蓋的區域，解決真實情境中的盲區覆蓋問題。並且具備彈性部署、低功率能耗的特性，提升覆蓋率的同時，達成淨零排放目標。

遠傳以「淨零數位雙轉型」為主題，展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築等多元產業創新應用，展出項目數量為在場電信業之最。圖／遠傳電信 提供 圖／遠傳電信 提供
遠傳以「淨零數位雙轉型」為主題，展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築等多元產業創新應用，展出項目數量為在場電信業之最。圖／遠傳電信 提供 圖／遠傳電信 提供

攜手HTC、台北市電腦公會成立「多元宇宙應用聯盟」
為推動台灣元宇宙科技應用實力，遠傳與台北市電腦公會以及HTC等共49家創始會員，同時於今日智慧城市展宣布成立「多元宇宙應用聯盟」(Metaverse Application Alliance)，聯盟首創雙會長制，由遠傳電信執行副總暨資訊長胡德民、HTC全球業務總經理黃昭穎擔任會長。

胡德民表示，遠傳非常榮幸被49家創始會員推舉成為創會會長，也說明了5G網速在元宇宙產業發展中扮演關鍵技術性角色；遠傳技術團隊將會基於遠距醫療、智慧城市、節能減排、影音應用、電子商務等多方面平台發展成果，全面性與聯盟會員單位密切合作，以包括數位分身、混合實境、以及遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等元宇宙核心技術，加速台灣產業的數位轉型，打造台灣元宇宙競爭力。

聯盟以零售電商、醫療照護、綠色永續、製造工業、文化娛樂、教育學習、公益治理為重點發展領域，促使台灣成為最佳元宇宙實踐及體驗場域，同時推廣並加速各項產業的數位、淨零轉型，整合服務生態系業者，推動可落地且具商業模式的應用案例，建立可發展多元宇宙的創新環境。

2023智慧城市展
●台北展區：3/28（二）至3/31（五），台北南港展覽館2館1F - P313
●高雄展區：3/30（四）至4/1（六），高雄展覽館1F - S2104
2050淨零城市展
●3/28（二）至3/31（五），台北南港展覽館２館4F - S124

遠傳經營管理團隊今亦首次全員到齊現身展會現場，力挺本屆展會，也顯示遠傳對淨零、永續使命的重視。 圖／遠傳電信 提供
遠傳經營管理團隊今亦首次全員到齊現身展會現場，力挺本屆展會，也顯示遠傳對淨零、永續使命的重視。 圖／遠傳電信 提供

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