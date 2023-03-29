2023智慧城市展　遠傳展現5G智能產業科技實力

遠傳對內精實營運，運用科技提升能源使用效率，對外則結盟夥伴與客戶共襄永續，積極發展各項綠色智慧城市應用解決方案，攜手夥伴邁向永續數位治理。 圖／遠傳電信 提供

高規格展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築多元產業創新應用「2023智慧城市展」、「2050淨零城市展」昨於南港展覽館二館盛大開幕，遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分，與行政院院長陳建仁、台北市市長蔣萬安、高雄市副市長林欽榮、國發會主委龔明鑫等人共同揭開序幕。遠傳今年更以高規格參展，以「淨零數位雙轉型」為主題，展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築等多元產業創新應用，同時為推動台灣元宇宙科技應用，遠傳今更與台北市電腦公會、49家企業共同宣布成立「多元宇宙應用聯盟」，致力促進台灣成為元宇宙最佳實踐及體驗場域，加速產業數位轉型。

行政院院長陳建仁（中）親臨遠傳電信展區參觀，對於遠傳首度曝光元宇宙數位雙生戰情室應用表示肯定。 圖／遠傳電信 提供

遠傳總座井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席遠傳總經理井琪今以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席開幕儀式，井琪表示，國際趨勢重視淨零與轉型，需運用數位應用降低環境變遷所帶來的挑戰，積極落實低碳營運，節約能源打造永續力，以創新技術建立智慧生活，以科技行動邁向永續未來；同時遠傳響應國家淨零政策，近日宣布正式加入RE100，承諾2040年100%採用再生能源，透過智慧節能、低碳，落實淨零應用，為台灣打造最環保的網路。

遠傳經營管理團隊今亦首次全員到齊現身展會現場，顯示遠傳對淨零、永續使命的重視，持續佈局智慧節能，對內精實營運，運用科技提升能源使用效率，對外則結盟夥伴與客戶共襄永續，積極發展各項綠色智慧城市應用解決方案，攜手夥伴邁向永續數位治理。

遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身分，與行政院院長陳建仁、台北市市長蔣萬安、高雄市副市長林欽榮、國發會主委龔明鑫等人共同揭開序幕。 圖／遠傳電信 提供

智慧城市展開展 遠傳大秀5G智能產業科技實力本次智慧城市展，遠傳展現強大5G研發能量，在「5G智能產業」主題，展示「遠傳5G實驗室」攜手網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學電信工程研究所研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」，這是台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案（5G mmWave Deployment Total Solution），可解決5G毫米波深層室內覆蓋的棘手問題，結合多項毫米波技術、國際發明專利，可以根據環境需求客製化調整無線電波角度，強化5G毫米波的指向性，將無線訊號反射至沒有覆蓋的區域，解決真實情境中的盲區覆蓋問題。並且具備彈性部署、低功率能耗的特性，提升覆蓋率的同時，達成淨零排放目標。

遠傳以「淨零數位雙轉型」為主題，展出橫跨交通、觀光、醫療、製造、建築等多元產業創新應用，展出項目數量為在場電信業之最。圖／遠傳電信 提供 圖／遠傳電信 提供

攜手HTC、台北市電腦公會成立「多元宇宙應用聯盟」為推動台灣元宇宙科技應用實力，遠傳與台北市電腦公會以及HTC等共49家創始會員，同時於今日智慧城市展宣布成立「多元宇宙應用聯盟」(Metaverse Application Alliance)，聯盟首創雙會長制，由遠傳電信執行副總暨資訊長胡德民、HTC全球業務總經理黃昭穎擔任會長。

胡德民表示，遠傳非常榮幸被49家創始會員推舉成為創會會長，也說明了5G網速在元宇宙產業發展中扮演關鍵技術性角色；遠傳技術團隊將會基於遠距醫療、智慧城市、節能減排、影音應用、電子商務等多方面平台發展成果，全面性與聯盟會員單位密切合作，以包括數位分身、混合實境、以及遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等元宇宙核心技術，加速台灣產業的數位轉型，打造台灣元宇宙競爭力。

聯盟以零售電商、醫療照護、綠色永續、製造工業、文化娛樂、教育學習、公益治理為重點發展領域，促使台灣成為最佳元宇宙實踐及體驗場域，同時推廣並加速各項產業的數位、淨零轉型，整合服務生態系業者，推動可落地且具商業模式的應用案例，建立可發展多元宇宙的創新環境。

2023智慧城市展 ●台北展區：3/28（二）至3/31（五），台北南港展覽館2館1F - P313●高雄展區：3/30（四）至4/1（六），高雄展覽館1F - S21042050淨零城市展 ●3/28（二）至3/31（五），台北南港展覽館２館4F - S124