年改5年沈冤待雪！誰還女軍士官「月退俸少1萬」的公道

2018年7月1日，蔡政府強勢執行「年金改革」至今，將屆滿五週年。當時，由於倉促行事，後遺症已然浮現，有一群女軍士官陳情長達四年多，仍無法討回公道，形同被政府吃案：同年資卻不同退休俸，每月短少1萬元。讓這群退役女軍人不禁想問，我們是二等公民嗎？為何要剝奪我們的權益。

2016年5月20日，蔡英文總統一上台，就以財政吃緊為由，執意推動軍公教年金改革，並火速通過新制，於2018年7月1日執行。當時，軍公教所屬部會幾乎人仰馬翻，急著盤整、換算退休、退役人員的退休金。

由於軍人的軍種、軍階非常複雜，國防部為達到政府的「限期」要求，行政人員卯起來核算數十萬名退伍軍人的月退俸。豈知，竟然有361名的86年女官班（民國86年任官的女軍官、女士官）的月退俸被計算錯了。

這到底是怎麼回事？

86年女官班自救會會長梁碧金少校，原來也不知道月退俸被算錯，直到知道學妹的月退俸金額後，才驚覺落差達約9000至1萬多元，抽絲剝繭發現「這一班共361位的退伍女軍人，月退俸都短少了」。

這個金額並非小數目，這些女軍官、女士官開始自力救濟，分別向藍、綠立委陳情。最終在國民黨立委、前陸軍中將吳斯懷，以及其他藍營委員的奔波協調下，退輔會於2020年7月，允諾透過專案處理，給予86年班女軍士官舊制的年資補償。

沒多久，退輔會主管就避不見面，也不再出席協調會，讓86年女官班自救會相當震驚，怒控退輔會「吃案」。

86年女官班是國防部40年來月退俸最低者

居中協調四年多的吳斯懷補充說明，國防部、退輔會確實想要解決問題，但行政院人事行政總處卻以軍公教需要「衡平」為由不同意，這根本是假藉口，軍人的職務特殊，有獨立的退休俸制度。

為何86年女官班的退休俸會被算錯？癥結所在是這一班的女軍士官，跨越民國86年、107年的兩次年改。

民國86年，政府推出軍人退撫新制，取消18％優惠存款及軍人休假30天，軍人開始繳納退撫費，起支俸率採40％+2％計算；民國107年，政府又修訂退輔新制，現役、退役人員俸率皆採55％+2％計算。

86年女官班是國軍退撫新制（民國86年）的第一個年班，年資橫跨新舊制，卻拿不到86年退撫新制，設定的年資補償金，也不適用107年的「55％＋2％」俸率，仍維持40％+2％，等於兩邊都落空，成為國軍40年來月退俸最低者。

尤其，軍人跟老師、公務員不同，沒有保障做到65歲，每個軍階都有晉升年限，如無法在期限內升官，就要退役，而且多數都是因無職缺而被迫退役，退休俸的計算更是複雜。

由於退輔會不願意給梁碧金其他軍階的退休俸數據，僅能以自身案例說明。她因無「中校」缺可以升任，以少校退伍，年資20年1個月16天，理應跨越兩種制度，卻被核算錯誤，讓她每月少了約6000元的86年舊制的補償金，以及107年新制約3000元，總計短缺了了8971元。

以85、86、87三個年度女官班的實際退役個案為例，年資20年左右的少校月退奉，86年班比85年、87年的月退奉，分別短少1萬420元、8971元（見圖表）。

她僅是少校，班上還有中校退伍的同學，落差就更大了，短少超過一萬元。

這對86年女官班很不公平，同樣的服役年資卻拿到不同的退休俸。「最奇怪的是，我生前的退休俸是以舊制40％＋2％俸率計算，過世後的遺囑年金卻採55％＋2％給付，簡直匪夷所思，」梁碧金說。

執政者要保全顏面不處理，還是勇於解決年改問題？

國防部理應還給86年女官班短少的退休俸，為何申訴至今仍未處理？退輔會的理由是，若修法進行補償，其他自認退除給與較低者都會要求援引比照；若專案補償欠缺法源依據，本會也難以逕予執行……。

意即茲事體大，如果有退役、退休軍公教不服，都來申訴處理，恐引發大風暴。

梁碧金認為，此說法是強詞奪理，錯就是錯，不應犧牲361名女軍士官的權益，「對我們非常不公平，女軍士官都不太敢懷孕，深怕請產假、育嬰假，影響軍中調度，多數都是退役後才懷孕。有位同學很幸運，請育嬰假一年，再補上一年班才申請退役，就是採年改後的新制計算，她領到正確的退休俸，但我們卻短少一萬多元。」

86年女官班共有361名軍官跟士官，已有一位往生，「沒想到有少數幾位同年任官的男軍官也遇到同樣問題，找我幫忙，」梁碧金說，我們只是希望能被公平對待，拿回自己的權益。

其實，並非沒有解決方案，就看執政者要不要處理。梁碧金提議，只要修法加註「適用於中華民國87年6月5日以後退伍之軍官、士官及士兵人員」，就能解套了。

四年多來，一直努力協調的吳斯懷說，「我質詢過前後兩任行政院長蘇貞昌、陳建仁，兩個人都同意，如果法有錯誤就要修改，今年剛好滿五週年，應該要滾動式檢討了。」

吳斯懷話說從頭，2016年，當時的退伍軍人團體「八百壯士」提出「現役先行，退役暫緩」的建議，希望先完善現役軍人的制度，等年改制度研擬周延後再執行。蔡政府卻倉促推出年改，一刀切的結果，必然會出現「不公不義」的情事。

其實，86年女官班提出的證據「鐵證如山」，政府確實犯錯了，就看執政者要如何面對處理。到底是要保全顏面，犧牲一小群人的權益；還是勇於認錯，即時改正？

尤其，根據梁碧金這幾年的調查結果顯示，有同班同學，同樣的年資退役，月退俸卻有上千元落差，合理推論，說不定也有軍公教的月退俸被算錯，只是自己不知道而已。

年改執行至今將屆滿五週年。當時擔任「國家年金改革委員會」的召集人陳建仁（副總統）、副召集人林萬億，現在仍是內閣成員，且官拜行政院長、政務委員，是否應該站出來收拾善後，還給當事人一個公道。

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