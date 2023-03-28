專家提醒洗衣精存放不慎　反成最大過敏原！ 台塑生醫推洗衣精補充站　倡導人與土地的預防醫學

（2023年3月24日，台北） 天天在用的洗衣精，使用和保存方式你/妳做對了嗎？台塑生醫提醒，洗衣習慣而累積下來的健康危害不容被忽視！洗衣精除了會因高溫潮濕的存放環境而變質、對健康造成危害，過量的洗衣精更是生活中最容易被忽略的過敏原之一。民眾先照顧好身體的健康，對環境的危害同時也會減少。台塑生醫全台設置328個洗衣精智慧補充站，除了提供民眾經環保標章認證的中性洗衣精外，其背後意義更是鼓勵將塑膠製品重複使用，降低環境污染並節省資源，照顧土地的永續健康。

圖／台塑生醫提供

洗衣精是生活中最容易被忽略的過敏原之一，避免皮膚疾病從預防開始

上班族習慣將髒衣物囤積至周末再清洗，但隨氣溫日漸炎熱，髒衣物的病菌滋生加速，放置五天後，不只生菌數狂飆50倍以上，衣服洗完後還是容易有潮濕的臭味。不少民眾選擇倒入加倍的洗衣精、以確保洗衣精的香味殘留在衣物中，甚至不看刻度憑感覺來拿捏。

對此，台塑生醫聯合研發實驗室表示，洗劑過量並不能增加去污力，反而會殘留衣物刺激皮膚造成過敏、殘留在機身內，加上濕氣導致發霉，最終變成黏稠污垢及機身發臭。

長庚醫院皮膚科鐘文宏醫師也表示，「洗衣精過量會殘留在衣物中，若未完全沖洗乾淨，而人在流汗或者跟衣物摩擦時接觸到殘留的清潔劑，就可能造成肌膚乾癢、刺痛，長期接觸更容易引起濕疹、斑疹、發紅等症狀，引發皮膚過敏。」

圖／台塑生醫提供

長時間太陽曝曬、存放潮濕浴室，洗衣精正悄悄地變質…

許多人在家會將洗衣精放置於陽台，卻忽略了長期的曝曬容易使洗衣精水份蒸發，導致沉澱物出現而變質。若存放在高濕度環境如浴室，則增加其它液體或水份進入瓶器的機會，破壞洗衣精本身的防腐系統、進而成為細菌滋養的溫床。

台塑生醫建議，洗衣精的保存應該跟食物一樣存放在乾燥陰涼的地方，開封後最好在6個月之內使用完畢，因為空氣中帶來氧化作用及微生物滋生，仍然會增加長菌的風險。

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就像用保溫瓶裝水一樣，洗衣精也講求健康、塑膠容器再利用

為預防國人因日常洗衣習慣的不同、引發長期下來的健康危害，台塑生醫研發團隊鼓勵家中有過敏、異位性皮膚炎、嬰幼兒的家庭，洗衣精可以從少量購買開始試用，例如攜帶回收空瓶到「台塑生醫洗衣精智慧補充站」嘗試成分溫和不刺激的環保中性洗衣精，對於敏弱肌膚或手洗都不容易造成乾澀現象，也適用於細緻的衣物如羊毛混紡、絲綢等。千萬別以為少量就等於貴，錯！台塑生醫洗衣精補充站所供應的中性洗衣精一公升才販售40元、最少5塊錢就能購買最小量洗衣精125ml，相當於約2-3次份的洗衣用量，等於每次洗衣只要1-2元！有別於市面上動輒數百元的進口洗衣精，補充站想為民眾帶來的不只是環保，同時也為民眾節省荷包，秉持台塑生醫一貫的超親民主張。

目前全台已經設有328個洗衣精智慧補充站點，機台本身具有防止氧化和紫外線殺菌功能，也讓洗衣精進入消費者空瓶前至少都保有近3年的保存期限，民眾再也不必在價格和容量之間難以選擇。台塑生醫劉慧啟總經理表示，「洗衣精補充站的概念，其實就跟我們會帶著保溫瓶在外面裝水一樣，不只健康，還能做到塑膠容器再利用、促進廢棄物減量、降低環境污染。我們的中期目標是深入全台各個鄉鎮至少1,200個點，估計每個月至少可服務超過24萬家庭。」

圖／台塑生醫提供

洗衣精用有環保標章認證、生物分解度95%，只要人有了健康、環境也會跟著健康

台塑生醫推動預防醫學理念，不僅希望實踐在人的健康、更延伸落實於土地的健康，劉慧啟表示「洗衣精補充站即是我們明確的第一步！」台塑生醫智慧洗衣精補充站所內裝的洗衣精強調全程100% MIT台灣製造，洗淨成分添加的濃度較高所以用量更少，從生產到製造的過程中，更是全程符合低污染、省能源、省資源、對環境友善等特性，是目前市面上少數擁有行政院環保標章認證的清潔用品，生物分解度高達95%，可自然被水中微生物分解消化、避免河川遭受氧化。

洗衣精智慧補充站全台據點查詢 https://ecolife.fpg.com.tw/h/Data?key=0q1bf&set=9