新北捷運建築資訊模型與混合實境結合 創新智慧化管理

新北捷運局創新導入建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM)與混合實境(Mixed Reality, MR)結合捷運工程，以智慧科技的新技術來輔助捷運工程在全生命週期中的各項管理。新北捷運局即日起至31日於智慧城市論壇暨展覽(台北展區南港展覽館2館)現場展示MR設備，說明未來捷運工程與MR技術的應用，歡迎市民朋友前往參觀瞭解。

歡迎民眾到現場體驗。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

捷運局表示，為與國際接軌，永續發展軌道建設，捷運局參考聯合國永續發展17項目標(SDGs)中的目標9「產業、創新與基礎建設—建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新。」概念，委託台灣營建研究院針對捷運工程特性，導入MR混合實境，以創新智慧化管理方式，提升工程品質加速施工期程，降低施工衝突減少碳排放量。

新北捷運智慧工程展區。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

捷運局說明，藉著捷運工程導入BIM與MR混合實境之研究，未來可應用在捷運工程各生命週期；如設計階段能輔助設計者檢討各結構單元或管線間碰撞衝突，來提高施工效率、減少設計變更降低施工成本；施工階段的監造人員透過MR設備，可於施工現場，實地檢查廠商是否如實按圖施工，MR設備還可同步連動產出相關查驗表單、品質查驗目標等資訊，以利監造人員查核使用。此外，對於施工團隊則可更有效率檢討施工動線、順序及衝突等，以加速施工進度；維護管理階段，MR設備可提供遠端技師清楚的理解現場狀況，提供更為準確的指導，協助現場工程師進行故障的排除，減少改善過程所需時間及成本。

展區開放民眾體驗MR混合實境並歡迎參加網路活動。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

第十屆「智慧城市論壇暨展覽」(台北展區)即日起至31日於南港展覽館2館展出，捷運局將在現場設置攤位，並委託臺灣營建研究院建置展場的模型於現場說明MR技術，讓蒞臨的市民能穿戴設備親身體驗MR技術，希望藉由展覽讓更多市民瞭解MR於捷運工程及維護管理層面之應用，讓未來新科技帶領新北捷運增進設計、施工及營運階段的整體效益。

「智慧城市論壇暨展覽」的活動資訊及報名連結，提供如下：

https://smartcity.org.tw/smartcity.php?k=2023

(新北市政府捷運工程局 廣告)