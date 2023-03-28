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健保部分負擔新制7月上路 急診依醫院等級改採定額制

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署長石崇良表示，延宕已久的健保部分負擔新制，預計分兩階段上路，急診及藥費部分負擔將於7月上路。記者曾學仁／攝影
健保署長石崇良表示，延宕已久的健保部分負擔新制，預計分兩階段上路，急診及藥費部分負擔將於7月上路。記者曾學仁／攝影

健保署長石崇良上任後，規畫健保部分負擔新制二階段上路，第一階段門診藥費、急診部分負擔優先上路，預計影響800萬人，而第一階段原計4月上路，但醫界對急診部分負擔採檢傷分級收費方式仍所疑慮，本月經討論後已取得共識，將依醫院等級採定額制，以減少第一線醫師及民眾疑慮，部分負擔新制最快4月預告，7月正式上路。

依健保署原公布急診部分負擔草案為，基層院所及地區醫院收費不調整維持150元收費，區域醫院及醫學中心則調降重症、調高輕症收費。健保署長石崇良接受「工商時報」專訪表示，醫院急診端反應，若按檢傷分類收費容易產生糾紛，主因是檢傷分級難清楚界定。

石崇良解釋，因病人到急診時，將先由護理人員初步檢傷分類，以及後續醫生看診的檢傷分類，兩者級別可能會有所不同，因此急診端提出建議指出，急診部分負擔收費應該一致。

健保署醫務管理組長黃兆杰說，醫界也反應，患者到急診就醫時，若病情原屬輕症，但隨著病情變化走向重症發展，如此原本是輕症收費，又要改為重症收費，恐造成醫病關係緊張，且急診檢傷分類主要用途為就醫先後順序，不應作為收費的標準，因此，經與醫界討論，急診部分負擔採分級醫療，由醫院等級列出定額，初步規劃地區醫院收150元、區域醫院收400元、醫學中心收750元。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，健保署本月與急診醫學會等團體舉行會議，確實針對急診部分負擔收費方式提出建議，而健保署也決定依醫院等級採定額制，如此減輕急診醫師於檢傷分類時的壓力，對此，樂觀其成。

石崇良指出，本周會開始法制作業準備，也要給醫院準備時間，部分負擔第一階段上路，包括門診藥品及急診部分負擔；另檢驗檢查部分負擔因仍須考量退費機制，必須要有配套，列為第二階段的目標，暫不會在下半年的改善計畫中。

黃兆杰說，部分負擔第一階段上路時程，預計7月正式上路，但希望給予醫院一個月的準備時間，因此，最快於4月就會完成相關法制作業送至衛福部，如果一切順利，4月就會正式預告。

健保 石崇良 醫學

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