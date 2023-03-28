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陳吉仲喊改吃鴨蛋 游淑慧轟掀骨牌效應 竟不為無能下台

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧今天在臉書說，農委會主委陳吉仲喊話鼓勵人民多吃鴨蛋，引起骨牌效應排擠到原本市場，造成鴨蛋也開始缺。圖／引用自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧今天在臉書說，農委會主委陳吉仲喊話鼓勵人民多吃鴨蛋，引起骨牌效應排擠到原本市場，造成鴨蛋也開始缺。圖／引用自游淑慧臉書

雞蛋荒持續，現在連「鴨蛋」也難買。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，農委會主委陳吉仲喊話鼓勵人民多吃鴨蛋，引起骨牌效應排擠到原本市場，造成鴨蛋開始缺。游說，蛋類業者預計清明節過後無法供應生鮮鴨蛋和鴨蛋黃，蛋黃酥跟鳳梨酥等糕餅業者也感嘆，糕餅可能也要缺貨。

游淑慧說，陳吉仲常常驚句連發，曾說過「麵食、麵包漲，可以改吃炒飯、飯糰」、「少吃鮭魚救石斑」、「沒雞蛋改吃鴨蛋」，各種晉惠帝式發言竟都不需要為了他的無能下台負責？她昨天吃拉麵，老闆說沒有溏心蛋給兩塊小雞肉補償，「大家都在應變、求生存，但只有陳吉仲的官位永遠不變。」

游淑慧今天在臉書提到，因為農委會表示雞蛋不足，所以餐飲業者與民眾紛紛用鴨蛋取代雞蛋，強調國產鴨蛋每年外銷幾百個貨櫃，若國內供應不足，蛋類商業同業公會會適當減少外銷。「真奇怪，農委會憑什麼認為業者一定會減少外銷的量？外銷價格若賣得比較好，那個業者會選擇轉往國內市場？」

游批評，陳吉仲常常驚句連發，但都不需要為了他的無能下台負責。政府成立的各種國家隊都是騙，最後都是鄉親們自己去排隊，執政黨若嫌選票太多的話，就繼續放任陳主委擺爛吧！

陳吉仲 雞蛋 游淑慧

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