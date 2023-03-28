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缺蛋、豬肉漲 立委邱臣遠籲政府建立機制

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團立院總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨團立院總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

國內雞蛋供需失衡，價格回穩也遙遙無期，民眾黨團立院總召邱臣遠今天指出，雞蛋零售價目前突破每斤百元大關，農委會說太多做太少，導致進退失據；缺蛋問題還沒解決，豬肉價格也突破40年來最高價，直接上看百元大關。

邱臣遠指出，蛋與肉是不可或缺的民生必需品，政府放任缺貨造成漲價，人民對通膨「很有感」，農委會的無能直接擴大了通膨的威力。他說，蔬果有漲有跌，是因為有拍賣機制，但蛋價一律由蛋價委員會決定，被政府「嚴密監控」。

邱臣遠說，缺蛋一年多，農委會一再對外否認干預雞蛋價格，但從數十年不漲到衝破百元，到處有政府的影子，農委會卻從不承認缺蛋的事實；現在農委會進口雞蛋從二個月5百萬顆，演變成一個月3千萬顆，即將進入清明節、端午節等傳統節慶，需求量勢必會再增加；若持續供不應求，恐將再造成新一波的漲價高峰。

「雞蛋供應到底何時可以回穩？」邱臣遠指出，從三月開始農委會主委陳吉仲就不斷延後時程，但前農委會副主委黃金城1月4日受訪時已經明確表示，「缺蛋問題在於老雞太多、產蛋率太差，即便增加種雞進口，最快也要到2024年才能加入產蛋」，也就是說，缺蛋問題恐怕要到2024才能緩解，但陳吉仲卻始終未對人民說出口。

邱臣遠批，台灣缺水、缺電、缺蛋、缺肉又缺工，「現在民生物資還有什麼不缺、不漲價的嗎？」呼籲政府面對現實，儘速建立機制，趕快提出務實方法，避免通膨危機加劇。

農委會 邱臣遠 雞蛋

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