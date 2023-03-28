原鄉就醫交通補助金申請難 原醫會：審核機制應數位化

為了讓距離不再成為原鄉就醫沉重的挑戰，行政院原民會自1997年起提供偏鄉原住民族人「就醫交通費補助」，不少族人反映經費補助過少，但施行至今已有26年，有人根本連可申請都不知道。台灣原住民醫學學會理事長林德文認為，數位化年代，族人就醫大數據全在衛福部資料庫中，應簡化瑣碎人工檢核流程，提高便民效率。

以高雄市為例，原住民地區族人就醫多半就近至衛生所看診，但若是孕婦產檢，因茂林區、桃源區、那瑪夏區三個衛生所並無精密儀器，就得前往中大型醫院檢查，對此，茂林區多納里長羅耀明表示，較近的義大醫院距離至少25公里遠，相當不便，而中央原鄉就醫交通的補助金有限，頂多只能補貼部分油資而已。

根據衛福部護理及健康照護司提供的補助辦法指出，偏鄉原住民轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病就醫者，住家距離醫療院所20至40公里一次補助6百元，40公里以上一次補助1千元，每人每年十次為限、每季最多3次；孕婦因產檢或生產就醫，住家距離醫療院所5至20公里一次補助2百元，20至40公里一次補助6百元，40公里以上一次補助1千元，而針對產檢需求，自去年起，免費產檢次數已調升為14次。

在過去沒有這項原鄉就醫交通補助時，羅耀明表示，需至大醫院看診的里民，彼此會相約共搭一部車外出就醫，減少開支。不過，這份原鄉就醫交通補助，仍有部分民眾不清楚可申請，首次上任桃源區寶山里里長陳燕霜就提到這個問題，陳表示，對於經濟貧困的族人來說，這項金額雖不大但不無小補，但就產檢來說，目前沒有孕產婦的里民主動申請過這項補助。

「山區部落年長者居多。」那馬夏區南沙魯里長劉陳玉梅表示，目前家家戶戶都有車，但子女多半不在身邊，長者得自己想辦法開車前往就醫，尤其癌症病患，常需往返醫院，交通補貼用在油費上，多少能有幫助。

全台南北距離最遠176公里的台東縣，針對原鄉就醫交通補助，台東縣府衛生局表示，統計去年中央核發的補助金額為3百萬元，補助對象除普通傷病就醫，還有孕婦產檢及生產等，合計補助申請人次3049人，其中孕婦就有137人次。原鄉民眾申請踴躍，主要衛生所及村里長都有宣導這項福利措施，普遍民眾都知道。

由於，中央提供原鄉就醫交通補助預算有限，每年經費用罄就停止核發，有部分族人認為，是否獨厚較早申請者或少數群體，對此，台灣原住民醫學學會理事長林德文指出，以桃園縣復興鄉來說，「這項補助費，並不是每年都發得完。」其中有部分因素值得探討，不單只是政府宣導不力或行政程序繁瑣等因素造成。

林德文說明，比如今年中央核發桃園復興鄉60萬就醫交通補助，並非一月份就完全發完，以每季15萬執行，在公平性原則下，盡量讓需要的民眾能獲得申請。「對某些人來說，補助金難以滿足需求。」林德文表示，並非每個案例都能完整申請，如癌症患者每周進出醫院化療，相對就醫密集度，就比起產檢平均6次來得更高，而這種態樣在原鄉並不少見。

林德文說明，政府提供補助的美意，並非將經費集中在特定特殊個案上，因此，中央在審核機制上，盡量平均機會，好讓真正需要的人獲得補助。尤其，新冠肺炎爆發的這三年，原鄉就醫交通補助使用率相對降低，部分縣市經費反而還得繳回，因為族人生病也不敢去衛生所或醫院。因此，預算多寡並非單純僧多米少的問題。

對此，高雄市政府衛生局醫政事務科長陳建榮表示，行政院原民會核發定額原鄉就醫交通補助金，以各鄉鎮市區為主，因經費有限，會視各縣市年度執行情況分配，再做分配。以今年高雄市來說，原鄉就醫補助經費預算為203萬，執行率平均達9成，雖然疫情期間申請人數未如往年頻繁，年底計算經費仍有結餘，但這3年來的中央經費預算依舊維持203萬元。

「審核機制能否在簡化，值得檢討。」林德文認為，申請程序應在技術性簡化，由於，目前原鄉地區的衛生所仍舊是人工審核處理，除須檢附應備妥的相關資料外，這些病弱不便的族人還得前往衛生所提出申請，再經由人工核對，如就醫事實、居住所在地與醫院距離、申請次數等，林德文大嘆，在講求數位化的時代，「政府行政效率，仍有待加強！」林指出，民眾所有的就醫資料全在健保署，民眾的戶籍資料也僅能從戶籍地來查實，但這些資料早就全在公部門大數據的資料庫裡。

林德文分享部落經驗，對於曾申請過的原鄉族人，年輕人多會幫長輩申請補助，或提前確認補助期程準備，並且會提早將個人補助金使用完，對於需求量大的民眾會感到不足。不過，「大部分極需要補助的人，可能連能申請這項補助都不知道！」林德文感嘆，即使衛生單位各方宣導，但有些人怕申請程序複雜，就乾脆放棄。