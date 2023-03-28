扎穩孩子成長根基！光泉攜手盧彥勳 營養知識送進屏東
孩子成長發育的路上，擁有充足且均衡的營養至關重要。根據衛福部建議，孩童每日應攝取800至1200毫克的鈣質；然而，國健署調查發現，台灣7歲以上兒童的攝取不足率竟高達100%。
關心孩童的營養攝取，光泉連續第五年推動「我愛牛奶」公益計畫，捐贈光泉牛奶及《我愛牛奶》漫畫小百科，今年邀請到網球一哥盧彥勳擔任公益大使，一起前進屏東縣，將營養與知識傳遞給孩子，守護他們健康長大。
關心孩童鈣質攝取 營養與知識並進傳愛
不少現代父母期待自己的孩子能夠「長得像大樹一樣高」，除了讓孩子喝牛奶補充鈣質之外，越來越多人會選擇鈣粉或鈣片食用。然而，對於沒有預算額外購買鈣營養品的家庭也不用擔心，因為人體對牛奶的鈣質吸收率佳，且牛奶富含多種發育期所需的營養成分，如蛋白質、維生素、礦物質、乳脂肪、乳糖。
「若是大家買不到蛋，可改以牛奶來補充！」光泉董事長汪林祥説，一瓶牛奶（200mL）的蛋白質含量等同一顆雞蛋，是最天然又方便取得的營養來源；同時，光泉鮮乳是國內唯一獲得「SNQ國家品質標章」的品牌，代表高品質、安心健康的保證。
今年「我愛牛奶」公益計畫邁入第五個年頭，光泉與盧彥勳攜手前進南台灣，捐贈《我愛牛奶》小百科給屏東縣267所國小，總計1839個班級，期望以實際行動提升孩童的營養知識，從小培養健康觀念，將牛奶製程以趣味十足的漫畫繪本呈現，讀來淺顯易懂，是幫助孩子建立乳品正確理解的最佳媒介。
盧彥勳化身一日教練 鼓勵學童保持初心
長期深耕公益的盧彥勳，不久前化身「一日教練」造訪屏東縣潮昇國小，與網球隊小選手們切磋球技。潮昇國小網球隊成立近16年，培養出許多網球好手，是大小賽事的常勝軍。
「我希望可以鼓勵他們，在遇到困難或挫折的時候，永遠保持初心，相信自己做得到。」盧彥勳說，以一日教練身分與小選手們互動的過程中，看見他們的熱情活力，讓他回想起小時候的訓練生活，以及維持自信面對賽場成敗的成長歷程。
如今在潮昇國小校園，許多孩子表示還想與盧彥勳一起練球，潮昇國小校長林群智說：「盧彥勳帶來的生命故事，讓網球隊的孩子看到未來可能。」
連續五年發起「我愛牛奶」 今年募集3萬瓶送入偏鄉
光泉連續五年發起「我愛牛奶」公益計畫，過去曾邀請「球學」創辦人何凱成、羽球國手周天成、舉重國手郭婞淳擔任公益大使，至今傳愛全台9個縣市，捐贈超過11萬瓶保久乳、2萬冊《我愛牛奶》給有需要的孩童，以實際行動溫暖社會需要被關心的角落。
今年光泉與盧彥勳發起募集活動，邀請民眾將3萬瓶牛奶送進屏東。即日起至4月21日，只要到「Yen-Hsun Rendy Lu 」臉書專頁觀看公益影片，並在影片貼文留言處tag兩位朋友加入響應，光泉就會送出一組6瓶牛奶給屏東偏鄉的孩子，參與響應的民眾還有機會獲得盧彥勳簽名球、牛奶和繪本的感謝禮。
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