翟本喬活動被嗆反爆料「唐鳳那個位子本來找我」 網嘆：摸頭不行就毀滅你

知名工程師「翟神」翟本喬日前出席一場電影的特映會及映後座談，卻在討論假新聞議題時，遭台下觀眾嗆「網軍頭」，翟本喬因此提到唐鳳，更爆料唐鳳2016年時就任的數位政委，一開始原本是要找他做，後來他覺得自己不適合才回絕。對比現在翟本喬常遭攻擊，有網友也因此批評執政黨「可以就拉攏，不行就鬥臭」。

翟本喬在臉書發文表示，他參加的是電影「A Thousand Cuts」的特映會及映後的高峰論壇。當天出席的其他講者還有羅世宏、張錦華、杜奕瑾、沈伯洋等人，他也對其他講者的內容有贊同之處。後來有事要先離席，卻被工作人員攔住，說主持人有指定要他發言，因此他又回到場內，邊心想：「真的是要多聽各方不同的意見？」

直到輪到他發言，主持人說「接下來我們請翟本喬...上台講話」。翟本喬表示，雖然他並不希望別人叫他「翟神」，但主持人這個用語的轉變有點微妙，他覺得主持人「已經開始受到壓力了。」

他在接下來的發言中，提到如何守護新聞自由，以及對媒體運作的看法。講到「作到什麼程度才能夠遏止假新聞的製造跟散佈」時，觀眾席有人喊叫「網軍頭啦！網軍頭！」翟本喬回：「誰是網軍頭？」觀眾：「你。」

翟本喬說自己想開個玩笑帶過，便回「真的喔？你要我當唐鳳那個位置嗎？」這時有工作人員想來收他的麥克風，被翟本喬拒絕，又接著說「唐鳳那個位置，他們本來也是先找我做，然後後來我說，不要，那我不適合。所以呢，後來找了唐鳳去做。但是我不覺得那個位置應該是一個網軍頭的位置。」翟本喬還在文中另外補充「不是現在的數發部長，是指2016年的數位政委」、「我認真不覺得唐鳳在做網軍頭的工作。」

對於翟本喬的遭遇，引來眾多網友在底下評論「感覺是設局」、「大概你還沒回到家，網軍就開始攻擊你了，政府效率在這時候效率最好了」、「本來想說只是去看個電影，沒料到進入了敵人集會所？」「我覺得你會比唐鳳做得好，至少你不會昧著良心替前瞻計畫說話」、「館長現在也開始被修理了呀，呵呵。摸頭不行就毀滅你」。但也有人反嗆「所以您是網軍？」「唐鳳部分確實是比較難以理解的連結。講到網軍頭跟唐鳳有什麼關係？這裡的跳躍無法理解。」