新冠本土再創新低 羅一鈞：周三討論專責病房調降開設

昨天是新冠肺炎確診舊制補通報最後一天，補通報個案歸零。符合新制通報今天新增50例本土個案，再創低點；另增21死亡個案，無境外移入個案。指揮中心發言人羅一鈞表示，現行專責病房開設率在2%至4％，周三將再討論是否調降。

新冠肺炎確診再創新低，羅一鈞表示，可能是受假日效應影響，醫療院所延到周一才通報，因此今天呈現的數字較低。不過從新制上路以來（3月20日至26日）七天累計668例（包含667例本土、1例境外），平均每天增加95例。和過去一個月的中重症平均每日增加約119例相比，降低兩成；顯示疫情仍在趨緩的階段。

隨疫情趨緩，專責加上負壓病房的空床率也高達72.1％。羅一鈞表示，單看專責病房開設數，最高點落在3月初，當時開設4759床，現在僅開設3317床；專責加上負壓病房共開設4252床。

羅一鈞表示，目前病房開設率天花板為4％，最低開設率則在2％到3%不等；另外專責病房也放寬可以收治非新冠的病患，如其他肺炎或一般感染者。不過周三指揮中心醫療應變組仍會討論是否再調降專責病房的開設率，讓醫療資源能有更大運用。

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