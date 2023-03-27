文化成年禮首年破10億 文化部鼓勵企業家為學弟妹加碼

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化成年禮除原訂發放18歲21萬人以外，將加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人1200元成年禮金。本報資料照片
文化成年禮除原訂發放18歲21萬人以外，將加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人1200元成年禮金。本報資料照片

最快6月發放的文化成年禮，第一年預算逾10億元。未來若要讓文化成年禮常態化，不能光仰賴文化部預算。文化部上周公告「文化部推動文化禮金接受外界捐贈款處理要點」，鼓勵企業投入文化禮金，並可透過創意提案指定給特定對象。文化部舉例，捐贈者可以指定捐贈給母校，讓學弟妹禮金可以「加碼」，歡迎企業共同討論更多客製化或創意方案。表演團體上周也舉行會議討論文化禮金，希望趁著成年禮的機會說服企業與銀行系統推出學生卡，鼓勵學生做藝文消費。

文化禮金將是台灣藝企合作的重要關鍵。第一年的文化成年禮禮金，將發18歲到21歲的青年學子1200元禮金，預算破10億元。未來一旦讓文化成年禮常態化，就算只鎖定18歲青年發成年禮，一年預算也破2億，不能只仰賴政府預算。如何鼓勵企業投入文化禮金？文化部表示，今年起公司治理評鑑指標首度納入「投入資源支持國內文化發展」，響應成年禮金之企業，除了可於評鑑得分外，捐贈金額依所得稅法相關規定，亦可享有全額抵稅的優惠。文化部也會於成年禮金網頁或APP等適當位置，露出企業品牌識別或相關圖文。

文化部在鼓勵企業捐贈文化禮金的公告中提到，「若有其他支持成年禮金構想，歡迎洽詢本部」。文化部長史哲受訪時也提到，捐贈者可以指定捐贈給母校，讓學弟妹「加碼」。文化部表示，目前還研議回饋故里的方案，讓企業家指定捐贈給故鄉，以及支持偏鄉孩童或弱勢等各種與企業合作的可行性，歡迎企業共同討論更多客製化或創意方案。

故事工廠執行長林佳鋒表示，上週多個表演團體也開會討論，如何引導企業資源進入文化成年禮。早年銀行願意讓18歲學生辦學生信用卡，如今只有家長同意才能申辦。這次透過文化成年禮的機會，表演團隊希望說動企業和銀行合作，開啟辦學生卡的機會，讓學生使用成年禮金之餘，有更多資源從事藝文消費。

宏碁集團創辦人施振榮1月曾呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，將企業福委會給員工的禮券加入文化選項，用於鼓勵企業與員工加碼藝文消費。文化部前部長李永得也說，此一員工福利藝文禮券可和文化禮金適度結合，技術問題可以討論。文化部表示，企業若有意願將成年禮金納入員工福利，文化部願意專案規劃，與企業共同討論執行作法。但因「職工福利金之運用」涉及勞動法規適用及企業合作模式相關事宜，目前正與企業ESG投資抵減方案併同研議，將納入下一階段工作推動。

文化部 禮券

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