勇敢跳出舒適圈，宏碁「龍騰微笑」要當新創產業推進器

近幾年疫情衝擊下，國際經濟局勢動盪，企業無不開始思考轉型，以應付外在的嚴峻考驗。據經濟部統計，台灣中小型企業已逾159萬家、佔總體企業98%以上，創歷年新高，如何順應國際局勢、朝穩健發展前進，是企業現今的課題。

跨國企業宏碁多年來扮演火車頭的角色，帶著國內產業往前走，而身為列車長的陳俊聖董事長認為，無論是身處在新創或是成熟的事業體裡，大家都要保有跳出舒適圈的思維。

如何跳出舒適圈？陳俊聖以宏碁為例，對較為成熟的事業體而言，若想創新，大多從原有的事業體中找尋新商模，再發展出可能的途徑，這種模式就是內部創業的概念。然而，對於尚未成熟的新創產業，要找到可行的商業模式，得先在廣大的市場中找到對的利基點，即便找到突破口，走向目標的過程卻仍充滿考驗。

「新創公司必須不斷提升產品水準，以達到國際標準，還得找到正確的經營方式，來回嘗試的過程十分不易。」陳俊聖分析，新創公司普遍面臨沒有雄厚資金、品牌光環及經驗不足導致失敗。宏碁致力於發揮火車頭的角色，設立「龍騰微笑競賽」，串聯內部資源、跨國據點，要與企業協力突破這項難題。

宏碁董事長陳俊聖表示，期盼可以藉由微笑龍騰獎與新創公司教學相長，提升產業實力後朝現代化、國際化邁進。 圖／張皓婷 攝影

創業即放眼全球 領新創打入全球市場

1987年啟動的龍騰微笑競賽，一開始是與高等教育結合的論文獎，再隨著產業升級、經濟發展轉型為鼓勵校園創業、智聯網的競賽，一路隨著全球產業的脈動求新求變，至2022年改為以企業為主的競賽。2023年，將透過競賽找出產品或服務具潛力的公司，特別區分國際組及永續組。在國際組的部份，期盼協助有志朝海外發展的企業將業務拓展至海外；設立永續組，則是期許能鼓勵提供社會與環境相關產品或服務的企業。宏碁期待藉由競賽，攜手台灣具有潛力的組織邁向更好的未來。

「台灣其實是一個不大的市場，我們更希望大家創業一開頭就已經是放眼全球。」陳俊聖說，龍騰微笑競賽不僅是挹注獎金支持新創，更希望藉由交流合作，讓新創公司與宏碁產生連結。對新創公司而言，有了宏碁的資源與背景，更容易開拓市場，於宏碁內部而言，新創公司帶來的想法與思維，正好能刺激宏碁公司自我成長。

「龍騰微笑競賽期盼能夠幫助已經有實際成績的產品擴大市場。」擔任龍騰微笑競賽評審之一的李達生教授指出，宏碁透過競賽給予新創公司需要的資源，與創業者大手拉小手，成為走向國際、前進永續的助力。一場賽事，不僅攪動企業固有想法，也能幫助想拚一把的創業者，實現雙贏的局面。

北科大教授李達生指出，企業可以透過龍騰獎與宏碁手牽手走向國際、前進永續。 圖／張皓婷 攝影

ESG成顯學 助中小企業跟進國際趨勢

世界經濟論壇在《2020全球風險報告》揭露環境風險已成為全球必須面對的難題，若不正面回應，企業將首當其衝。在永續浪潮推波下，許多大企業主動加入改變的行列，像是宏碁在相關主題運籌帷幄，連續九年入選DJSI、蟬聯九年名列MSCI ESG領導指標、獲得AAA級最佳評等， 於S&P Global權威性國際評比中更屢獲佳績。

不僅是跨國企業，中小型企業也陸續接軌國際的永續趨勢、竭力提供好的永續產品及服務，宏碁希望經由龍騰微笑競賽，可以鼓勵不同規模大小的公司攜手，一起在永續路上努力。

「ESG已成顯學，是每位領導者要認知到的事實。現在的企業存在的角色不光只是獲利，也要思考社會責任，如何帶給社會正面的力量。」陳俊聖說，社會責任的範疇很廣，並非單純的捐款、救濟等一次性參與，而是透過有系統性的策略，建構一個長期且穩定的體系，提供社會更多好的回饋。

「我們更多思考的是，怎麼給這個社會正面的力量，向上、向善、向陽光。」陳俊聖表示，宏碁期待龍騰微笑競賽扮演樞紐，透過競賽讓更多、更好的產品打入國際、落實永續。

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