流感重症已釀13死 疾管署公費給藥擴大使用延長至4月底

衛福部疾管署統計，今年流感季截至3月20日已累計64例流感重症，鑑於社區流感病毒活動持續，經諮詢專家委員意見後，疾管署決議延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，即日起至4月30日，只要「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，經醫師判定後即可開立公費藥劑。

流感季約自每年11月開始升溫，至隔年2、3月趨於平緩，不過疾管署統計，截至今年3月20日累積64例流感併發重症病例，其中13例死亡，當中85%為H3N2，而重症與死亡病例，相較新冠疫情發生前同期少，但高於過去2年同期。且國內類流感門急診就診人次近期持平，上周就診人次已高於前3年同期，預期流感流行將延續至4月份，而近4周社區合約實驗室呼吸道病毒檢出，以流感病毒為多，其中分離出H3N2為主。

疾管署副署長羅一鈞日前指出，預估4月中才會逐漸脫離流感季。考量流感疫情持續，疾管署經書面諮詢「衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組」委員意見，決議延長擴大公費使用條件，將有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者納入，目前公費藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構，藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

疾管署表示，目前社區中流感、新冠肺炎共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠家用快篩檢測外，如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）、「流感防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。