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卜睿哲籲政黨應多溝通 凍結台獨黨綱

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前AIT理事主席卜睿哲22日在講座上呼籲台灣各政黨在國家危急存亡之際，要儘快坐下來尋求國家定位的共識。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
前AIT理事主席卜睿哲22日在講座上呼籲台灣各政黨在國家危急存亡之際，要儘快坐下來尋求國家定位的共識。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣各政黨要針對國家前途儘速找出共識，民進黨要先暫停台獨黨綱！」AIT前理事主席卜睿哲22日在講座表示，台灣需要加強防衛以降低北京攻台可能，但國軍並沒有足夠防衛海岸的軍隊，政府應思考擴大部隊規模。另外，他呼籲跨黨派應真正坐下來尋求共識，更建議民進黨凍結台獨黨綱。

談到台灣的徵兵制時，卜睿哲說，台灣與美國共同的目標是降低戰爭爆發的風險，因為戰爭的代價非常高，如果解放軍獲勝，台灣民眾現有的生活將不再。他提到，過去馬總統有成功向北京保證台灣不會跨過紅線，蔡總統雖試圖安撫北京，但中國政府顯然不願意與蔡政府共存。

部隊不夠防衛海灘

卜睿哲也坦言，美國一直表示不支持台灣獨立，但北京並不相信，因為美國對台灣的支持逐漸提高。他強調，降低中國攻擊風險的方法還有製造有效的障礙，使中國領導人第一時間就不發動攻擊，如果台灣有足夠多訓練有素的士兵，可以在美軍加入戰局前抵抗解放軍，就可以降低共軍攻台可能性。

但他擔心，台灣並沒有足夠的士兵防衛海灘，政府可能要思考擴大部隊規模，以強化威懾力量；但這樣做勢必要讓年輕人有上戰場的準備，台灣的政治領袖勢必要面對這些艱難的選擇。卜睿哲認為，徵兵制問題牽涉複雜的兩岸關係，對於兩岸關係的分歧助長台灣的「抗議文化」，很難促進各界尋求共識。

政府機構需自我改革

卜睿哲建議台灣政界需要進行改革，「抗議文化」凸顯民眾對立法民主制度失去信心，如果政府機構能自我改革、贏得民眾信任，公民社會也會給予回報，讓政府能制定公眾能支持的政策。

他呼籲，台灣不分政黨可以共同宣誓幾項原則以展現團結：包括共同呼籲北京對台灣選舉保持中立、制定跨黨派兩岸政治處理辦法，建議民進黨暫停台獨黨綱；還有政治談判只要是以「一國兩制」為基礎，台灣一概不參與，而這些有關台灣地位變更的基礎都必須透過憲法修正案而成立。

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