震後又遇水災 慈濟持續在土敘災區發放援助送暖

地震重創之後，土耳其南部與敘利亞邊境於2月6日發生芮氏規模7.8強震，造成重創，地震後百廢待舉，災民棲身在帳棚區又遇上下雨。慈濟基金會指出出，截至本月20日，慈濟已經發放32場次，26205戶，合計11萬7613人次受益，3月21日是敍利亞的母親節，慈濟在土耳其物資卡發放持續進行中。

昨天慈濟勘災團在土耳其的物資卡發放持續進行中，3月15日一連三天，在土敘邊境的加濟安泰普省的伊斯拉希耶（Islahiye）發放；18日為在努爾達伊鎮加場為落腳在當地的敘利亞難民發放後，19日及20日再回到伊斯拉希耶（Islahiye）接續二天的發放，五天來共發放了上萬戶。

截至3月20日，慈濟已經發放32場次26205戶，共有11萬7613人次受益。目前已預計還會再發放1萬9500戶，包含因為近日雨勢發生水患的尚勒烏爾法省新增的兩千戶。

地震百廢待舉，災民棲身在帳棚區又遇上下雨，日子苦上加苦。每天天未亮，六點半左右，慈濟勘災團加上本土志工，就從哈泰伊省開超過一個半小時車程抵達發放現場，還好發放空間是有鐵皮天花板的傳統市場，讓志工和災民不用擔心下雨。

慈濟志工謝景貴說：「災區這麼大，沒有到現場來的人是很難理解這麼多鄉親他們心裡的那種急切，所以我們只能盡量做。」

然而，當災民看到來自不同國度的志工來到土敘邊境，為他們提供援助，都覺得不可思議，甚至有人接到簡訊，還懷疑是詐騙，災民伊瑪茲告訴志工：「剛開始我們都不相信『一個來自台灣的組織來土耳其幫助人。』我們不相信也沒有人會相信，大家都說這根本是詐騙訊息，但是我們上了你們的網頁查，後來才發現你們是一個很大的慈善組織，然後我就相信了，我就開始登記了。」

離開發放現場，伊瑪茲走了十多分鐘終於搭上回家的小巴士，帶回可以購買全家人生活所需的物資卡。他們一家暫時棲身的帳棚就蓋在震後變成危樓的房子前，至少大家族十多口人都健康平安。

領完物資卡，志工跟著返家關心了解住家受損狀況的舉動，也深深觸動了一對老夫婦，災民雷希特兩行淚撲簌而下，「你們從臺灣那麼遠的地方來幫忙我們，這個實在太不可思議了。」 一顆回報的心，老先生當下拿出自己栽種自己晾乾的葡萄乾，想要犒賞志工。

巴勒斯坦籍志工穆罕默德也說：「我們去買午餐的時候，店家不願意收錢，問他原因，他說，我看你是好人，幫助人，我們非常愛你，儘管他還沒拿到物資卡。」