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鳥嘴潭人工湖填埋大量廢土 陳椒華批水利署飲水未思源

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
烏溪鳥嘴潭人工湖總蓄水容量達1450萬立方公尺，完工開放後將成為南投縣觀光旅遊新亮點。記者江良誠／攝影
烏溪鳥嘴潭人工湖總蓄水容量達1450萬立方公尺，完工開放後將成為南投縣觀光旅遊新亮點。記者江良誠／攝影

時代力量立委陳椒華表示，在水資源更趨珍稀的此時，水利署開發鳥嘴潭人工湖，持續將大量廢土填入河道，破壞原有的行水、生態及防洪功能，如此飲水未能思源的作法，如何能期待河川生生不息供應水源。

陳椒華上午與台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台灣淺山學社在立法院舉行世界水資源日記者會，盤點台灣水資源問題，缺水已經成為常態，水資源如何運用是非常嚴峻的課題。

陳椒華說，在農業用水高峰的此時，南部水情吃緊，農水署每天照樣供應六輕30萬噸用水，雖然六輕已經在興建海水淡化廠，每天將可產生10萬噸淡水，但仍然遠不及使用量，經濟部應該在枯水期間，對六輕等高耗水業者開徵耗水費，檢討減少水權，以節省工業用水。

台灣水資源保育聯盟理事黃安調指出，政府多年來一直推動前瞻水計畫，治水工程與水資源開發預算幾乎各半，但是治水預算偏於流域綜合治理、逕流分攤與出流管制的工程支出，對於水利署長期揭櫫的海綿化城市，完全背道而馳。

黃安調說，活水、美水、近水、親水的口號，淪為空談，看到的是涼亭、景觀橋、人行步道與腳踏車道等，如此工程跟前瞻水計畫毫無相關，台灣的缺水惡夢成為常態，水資源規畫與管理、產業結構的調整、工業區與都市化的強度，必需降低，以減緩溫室氣體排放。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏表示，耗水費不能只等枯水期才徵收，平時也要徵收，鼓勵節水科技的發展和再生水的使用，為了再生水的來源，政府要加速下水道的建設與接管率，同時改善水質及水環境。

蔡志宏說，在南部缺水危機年年上演之際，政府不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，應該全面檢討水資源的有效運用及保護，才能化危機為轉機。

有關鳥嘴潭人工湖在河道填埋大量廢土的爭議，台灣生態學會醫師張豐年表示，環團不反對人工湖的開發，但是需要因地制宜，避免重蹈蓋水庫的僵化思維，僅將位址從山上改移至平地，其餘都沒有改變。

台灣淺山學社老師趙克堅說，在全球氣候變遷及極端氣候的影響下，水資源不復以往豐沛，代表台灣對於水資源的調度規畫，應該脫離以往的以需求面為主的水資源利用模式，改以供給面為主的總量管制措施。

趙克堅指出，政府應該盤整全國合理取水總量，訂立使用規範，督促已經承諾自行開發水源的企業，加速提高自給率，建構各項保水機制，例如都市水庫及暢通地表水滲入地下管道。

趙克堅說，政府要修改建築技術規則，強化汙水回收利用的管線配置，河川管理應該落實在國土計畫，並且針對河川的各項功能要明確定義。

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