高虹安看新竹棒球場案疑點重重 將組公共工程查核小組

新竹市長 高虹安 接受本報專訪談及上任以來處理棒球場案，認為過程「疑點重重」，自己年初為確認場地是否合適爭辦WBC官辦熱身賽，未料驚天一挖，挖出廢電線時「心都涼了一半」。後續針對 新竹棒球場 等公共工程將組查核小組，引入工具和數據系統做好把關工作，避免再有趕工開幕情形。

高虹安說，新竹棒球場是社會高度關注的公共工程，自己去年宣誓就職新竹市長，就將棒球場驗收、改善與重啟視為重要市政工作，並無擺爛，也並非做政治清算。她強調球場還未驗收，仍能請廠商依合約改善，若真的驗收竣工且啟用，改善更為棘手。

「美國大聯盟場務專家一踏進棒球場，就認為草皮生長的很奇怪...」高虹安回憶去年12月14日美方派員到新竹棒球場會勘，自己與場務專家Murray Cook用英文對談，Murray Cook說草皮生長有異，表面黃凸凸似乎長不太出來，當場提出要測試排水。

高虹安說，當時灑水30分鐘了解排水，灑水期間先去看球員休息室等空間，沒想到回來球場一看「積水不退」，感覺很奇怪，也因此專家提出要採樣紅土，在場的市府與營造商也同意，沒想到WBC人員土壤採樣過程中，就挖到了20公分大的廢棄磚塊。

高虹安說，由於養護場地需要前置作業時間，最遲1月初要決定，所以自己才會在1月4日率市府同仁在龍來公司陪同下開挖；當時驚天一挖挖出廢電線，她坦言「整個心涼了一半」，她期待能辦理比賽，但實際上問題比想像來得大，排水改善無法趕得上。

新竹市立棒球場將於3月下旬展開檢測、挖掘工作，高虹安說，目前正釐清與龍來公司合約問題，再來也經專家學者判斷決定採點線面取樣檢測，同時要改善排水。她強調「這些不是政治語言，而是要釐清事情」，開挖檢測後將會確定球場重啟時間。

除了新竹棒球場工程缺失，高虹安近月也針對南寮足球場、風箏風箏賽場土方運用要求釐清，她認為即便回填也應該先篩除廢棄物，且現場明顯可見圖樣為客廳磁磚，不可能是原本人行道鋪面打碎回填。埋藏其中還有尖銳玻璃，「看見時很驚訝，心裡想的是若有小朋友奔跑，跌倒受傷該怎麼辦？」

高虹安說，公共工程這類隱蔽性施工衍生傾倒廢土疑慮，已讓她有感是否公共工程總有此類黑暗角落，正跟工程團隊思考以GPS定位追蹤土方流向、縮時攝影科技偵測。

新竹市政府之後將設立公共工程查核小組，高虹安表示已有跟內政部前部長李鴻源等專家教授討論，目前台大有研發一套大數據系統，已有20多年的工程數據資料庫，之後將導入系統工具透過輸入工程參數，「了解有沒有不正常情形」，多管齊下把關公共工程品質與進度。